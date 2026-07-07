出售有健康隱患幼犬 布碌崙寵物店遭起訴

布碌崙一家寵物店非法出售數百隻有健康隱患的幼犬遭起訴。(谷歌街景)

布碌崙 (布魯克林)的「小狗精品店」(Puppy Boutique)因為非法出售數百隻幼犬，而且因為這些幼犬來自小狗繁殖場的非人道飼養環境，有著嚴重的健康隱患，可能會給紐約市民面臨高昂的獸醫費用而遭到起訴。

紐約州檢察長詹樂霞 (Letitia James)宣布對布碌崙的「小狗精品店」提起訴訟，指控其違反幼犬「繁殖場管道法案」，非法宣傳並出售數百隻幼犬。該法案於2024年12月生效，永久禁止紐約寵物 店販售狗、貓和兔子。

州檢察長辦公室的一項調查發現，一年半以來，「小狗精品店」一直從非法繁殖場採購和銷售幼犬，違反了旨在保護消費者免於在不知情的情況下購買病弱寵物並遏制非法繁殖場虐待動物行為的法律。

布碌崙居民巴耶夫(Stanislav Baev)表示，他幾年前在那家寵物店買了一隻狗，但最初對新狗的興奮很快變成了擔憂。巴耶夫說，「它有很多健康問題。這隻狗患有先天性眼疾，眼睛發育不良。在它一歲的時候，我們不得不摘除它的眼睛」。

巴耶夫很快發現，他買的狗並非個案，於是他聯絡了其他一些聲稱有類似經驗的狗主人。巴耶夫說，「我們決定向所有相關部門舉報這家店，例如紐約州檢察長辦公室和衛生部門等」。

州檢察長辦公室表示，州農業與市場廳曾致函「小狗精品店」，告知即將生效的法律。但他們仍然非法出售幼犬。州農業與市場廳隨後於2025年1月發出停止銷售通知函，州衛生與心理健康廳於2025年6月發出停止銷售令。

目前這家寵物店已經關門。