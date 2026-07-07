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皇冠高地警探遭槍擊 疑同僚誤傷

記者胡聲橋／紐約報導
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警方在皇冠高地與一名持槍少年對峙，一名警員遭己方火力誤傷。(NYPD提供)
警方在皇冠高地與一名持槍少年對峙，一名警員遭己方火力誤傷。(NYPD提供)

市警察局一名警探在布碌崙(布鲁克林)皇冠高地(Crown Heights)與一名持槍少年在對峙中遭人從背後開槍擊中，所幸因身穿防彈背心，僅受輕傷。據紐約郵報報導，警方初步調查認為，這名警探是被己方火力誤傷。

警方稱，7月5日凌晨4時15分，一名18歲的精神失常少年衝向一輛停在皇冠高地的便衣警車。在與這名少年的對峙中，警探卡羅爾(Robert Karroll)背部中彈，幸虧穿著防彈背心才免於致命傷。市警察局初步調查結果顯示，當這名少年嫌犯在警員面前亮出槍支時，四名警員中有三人開槍，子彈沒有擊中嫌疑人，但卻擊中了卡羅爾。卡羅爾已婚，育有三個孩子，距離退休僅剩10天。

這起離奇事件始於凌晨4點05分左右。監控錄像顯示，當時一名情緒激動的持槍少年在諾斯特蘭大道(Nostrand Avenue)一家熟食店外與四人交談。隨後，這名少年掏出一把9毫米口徑的SAR手槍。在接下來的10分鐘裡，他先是胡亂地用槍指著熟食店外的一名男子，然後走進店內，又到店外向一輛路過的優步車開槍。據消息人士稱，這輛優步車是他的目標，但優步司機和乘客均未中彈。

這名少年隨後走到一輛沒有警徽的休旅車後面，手裡的武器清晰可見。這名少年沿著駕駛座一側向前走，走到警車前時，手裡仍拿著槍，這迫使車上的警員開槍。這名少年沒有中彈，但卡羅爾背部中彈，他身上的防彈背心讓他逃過一劫。

這名少年嫌犯沒有被警方的子彈擊中，他逃離了現場並引發了一場追逐，最終在聯合街(Union Street交羅傑斯大道(Rogers Avenue)處被警方抓獲。警員使用電擊槍制服了該少年並將其逮捕。在追逐過程中，該少年丟棄了槍枝，警方隨後將其找回。

另外有一名警員在這起事件中受擦傷。市警局局長蒂池(Jessica Tisch)表示，兩名受傷警員先前在曼哈頓下城的「帆船250」(Sail 250)活動中執勤，之後被調派到皇冠高地執勤。

精華 FAQ

  • 警方稱，卡羅爾在與持槍少年對峙時背部中彈，初步研判為同僚開槍誤傷；他因穿著防彈背心，僅受到輕傷。

  • 監控顯示，少年先在熟食店外與人交談，隨後掏槍指人，又進店再出店，接著向路過的優步車開槍，但未擊中司機或乘客。

  • 少年在警員開槍後逃離現場，引發追逐；警方最終在聯合街與羅傑斯大道一帶用電擊槍將其制服，並找回他丟棄的手槍。

布碌崙 槍擊

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