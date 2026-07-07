紐約生存手冊／大型國際賽事不斷 慎防數位詐騙

2026年大型國際賽事連連，紐約州府提醒提防詐騙分子趁機行騙。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州 務卿辦公室轄下消費者保護廳(Division of Consumer Protection)發出警告，提醒紐約州民眾在2026年多項重大國際體育賽事舉行期間提高警覺，防範各類詐騙行為。

消費者保護廳表示，2026年被視為紐約州體育賽事的重要一年，這類盛事在吸引球迷的同時，也成為詐騙集團 鎖定的目標。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)指出，隨著門票銷售與相關交易日益數位化，近年來數位詐騙、釣魚 攻擊與假冒商品廣告明顯增加。

常見的體育賽事詐騙手法包括假門票、偽造售票網站、釣魚郵件與簡訊、假旅遊行程、假官方紀念品商店、假抽獎活動，以及聲稱提供免費直播的惡意網站或應用程式，這些手段多以盜取個資或金錢為目的。

消費者保護廳提醒，民眾購買門票時應優先透過官方管道，並查閱主辦單位或官方組織網站所提供的售票資訊。同時，須特別留意仿冒官方網站的假售票平台，檢查網址是否與公司名稱一致，避免出現拼寫異常或可疑字元，並確認是否載明完整聯絡資訊與隱私政策。

州府指出，民眾若需購買轉售門票，應僅透過具備官方轉售機制的平台，避免私下轉帳或使用非官方支付方式。

此外，消費者在交易前應查證賣家背景，包括是否具備實體地址與電話、是否有公開評價紀錄，以及是否為持牌售票轉售商。州府建議民眾可透過VerifiedTicketSource.com查詢賣家是否為全國售票經紀人協會(NATB)會員，以確保所購門票合法有效。

針對價格異常低廉的門票、旅遊或住宿方案，消費者保護處呼籲民眾提高警覺。保護處提醒，民眾應多方比價、留意隱藏費用，並避免向陌生個人進行電匯或現金交易。

在支付方式方面，當局建議優先使用信用卡，以便在發生爭議時較容易申請止付或退款。消費者保護處也提醒說，假冒官方紀念品商店與仿冒直播平台屢見不鮮。詐騙網站可能販售劣質或根本不存在的商品，或藉由「免費直播」誘導使用者下載惡意程式。州府建議僅向授權零售商或知名平台購買商品與觀看賽事內容。