控制鹿群數量 紐約州修改狩獵規則鼓勵獵殺雌鹿

紐約州修改狩獵規則控制鹿群數量。(美聯社)

紐約州 環保廳上周修改了鹿類狩獵規則。新規鼓勵獵人獵殺更多雌鹿，以控制鹿群數量，減少鹿車相撞事故的發生，並減少植被損失。

紐約州近年鹿群數量激增，引發了一系列破壞棲息地的問題。鹿會啃食樹木和灌木的樹葉、嫩芽、幼苗和枝條，阻礙幼苗長成樹木，還使得入侵植物得以繁衍生息。鹿群密度過高還會為城市和郊區社區帶來公共安全問題。紐約州每年記錄在案的鹿車碰撞事故超過7萬起。

先前，紐約州野生動物管理人員得出結論，獵人獵殺的無角鹿(主要是雌鹿)的數量不足以控制鹿群數量的增長。為此，紐約州對其鹿類狩獵規則作了全面修訂。

新規包括一項「獵獲雄鹿」計畫，允許獵人在先獵獲一隻雌鹿後，再獵獲一隻帶角的雄鹿。美國東北部鹿類生物學家的一項調查發現，該計畫可能會比幾乎所有其他方案更能增加無角鹿的獵獲量。

此外，紐約州的獵人可以將數量不限的鹿類管理許可證轉讓給他人。這種許可證透過抽籤發放，主要作用是允許獵人獵取獵物。紐約州還將許可證的發放範圍擴大到哈德遜河谷以及紐約州中部和西部的19個新增區域。

據估計，紐約州的獵人去年獵獲了10萬6123隻無角鹿，州環保官員表示，這比去年增加了5%。然而，在紐約州的大部分地區，無角鹿的獵取量仍然低於維持族群平衡所需的數量。

不過，反對者擔心法規的改變可能導致過度捕獵，有人還擔心9月初的狩獵季可能會使幼鹿失去公鹿、母鹿。