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北美屏東鄉親會年會 戴曉君獻唱展現原民文化

記者戴慈慧／紐約報導
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排灣族創作歌手戴曉君演唱多首歌曲，並演奏月琴及鼻笛，展現台灣原住民族音樂文化。(...
排灣族創作歌手戴曉君演唱多首歌曲，並演奏月琴及鼻笛，展現台灣原住民族音樂文化。(記者戴慈慧／攝影)

北美台灣屏東鄉親會5日晚間在皇后區法拉盛御庭酒樓舉辦第23屆年會，席開數十桌，吸引旅美屏東鄉親及僑界人士共襄盛舉。今年年會特別邀請甫獲金曲獎肯定的排灣族創作歌手戴曉君演出，以歌聲、

排灣族歌手戴曉君演出時邀請現場來賓手牽手圍成圓圈，共跳原住民族傳統舞蹈。(記者戴...
排灣族歌手戴曉君演出時邀請現場來賓手牽手圍成圓圈，共跳原住民族傳統舞蹈。(記者戴慈慧／攝影)
鼻笛及月琴演奏展現台灣原住民族文化，並帶領現場民眾手牽手圍成大圈共跳原住民族舞，將晚會氣氛帶向高潮。

屏東縣長周春米也透過預錄影片向與會鄉親致意，感謝旅外屏東人長期支持家鄉發展。她表示，無論身在世界何處，屏東永遠是大家共同的家，歡迎鄉親常回家看看，親身感受屏東近年來的建設成果與改變，並祝福所有鄉親平安健康、事業順利。

北美台灣屏東鄉親會年會設置多元攤位，現場畫家為小朋友繪製肖像，吸引民眾駐足欣賞。...
北美台灣屏東鄉親會年會設置多元攤位，現場畫家為小朋友繪製肖像，吸引民眾駐足欣賞。(記者戴慈慧／攝影)

北美台灣屏東鄉親會董事長陳秋貴表示，很高興看到眾多鄉親出席支持年會，也感謝駐紐約台北經濟文化辦事處及僑界人士出席。他說，今年特別邀請正在北美巡演的排灣族歌手戴曉君演出，希望透過音樂讓海外僑胞感受屏東及台灣的文化魅力。紐約華僑文教服務中心主任王怡如則表示，屏東鄉親會長期是文教中心的重要夥伴，未來將持續合作，把台灣的文化軟實力推向國際。

紐約州參議員劉醇逸(John Liu，左二)頒發表揚狀，肯定北美台灣屏東鄉親會長...
紐約州參議員劉醇逸(John Liu，左二)頒發表揚狀，肯定北美台灣屏東鄉親會長期凝聚鄉親、推廣台灣文化。(記者戴慈慧／攝影)

今年年會以「屏東之光」為主題，除了設置屏東特色文化展示及台灣精品咖啡品嘗區外，也安排戴曉君帶來多首融合排灣族古調、恆春民謠與世界音樂元素的創作歌曲，並演奏具有原住民族特色的鼻笛，獲得滿堂喝采。演出尾聲，她邀請現場來賓走出座位，圍成圓圈共跳原住民族傳統舞蹈，不少鄉親加入，在歌聲與舞蹈中感受家鄉情誼。

主辦單位表示，戴曉君此次受邀來美演出，也是她北美巡演的首站，接下來將登上紐約林肯中心「Summer for the City」藝術節舞台，持續向國際介紹台灣原住民族音樂與文化。

精華 FAQ

  • 年會在皇后區法拉盛御庭酒樓舉行，席開數十桌，吸引旅美屏東鄉親、僑界人士及駐紐約辦事處與文教中心代表共同出席。

  • 她以演唱、鼻笛與月琴演奏登場，並帶來融合排灣族古調、恆春民謠與世界音樂的創作曲，最後還邀請大家圍圈共跳原民舞。

  • 年會以「屏東之光」為主題，設有文化展示與精品咖啡品嘗區；主辦單位希望藉巡演與林肯中心舞台，向國際推廣台灣原民文化。

戴曉君 原住民 法拉盛

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