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舉報公校放水竄改成績遭報復 高中教師告到聯邦

記者顏嘉瑩／紐約報導
皇后區一所高中教師控告校方為了提高學校整體表現，私自將一名不及格學生的成績改成及...
皇后區一所高中教師控告校方為了提高學校整體表現，私自將一名不及格學生的成績改成及格，並在她向有關當局舉報後，對她展開一系列惡意報復。示意圖。(美聯社)

紐約市公立學校爆出「竄改成績」醜聞。任職於紐約市皇后區一所高中的教師穆扎法爾(Susan Muzafar)日前入稟布碌崙(布魯克林)聯邦法院，控告校方為了提高學校整體表現，私自將一名不及格學生的成績改成及格，並在她向有關當局舉報後，對她展開一系列惡意報復。

訴狀指出，擁有八年教學資歷的穆扎法爾任職於「資訊科技高中」(Information Technology High School)。2024至2025學年結束時，因一名代號為「M.H.」的學生平時作業與課堂表現持續不合格、平均分數不足60分，穆扎法爾決定在「大學先修課程」(AP)英文文學課給予該生不及格(F)的成績。

然而校方卻暗中動手腳。去年6月，該校副校長先是繞過她，私下指示該學生補交作業。隨後穆扎法爾雖讓該生參加期末補救營，但其表現依然不合格，她便在系統輸入「不及格」。不料卻有不明行政人員在未經她同意下，強行將成績改為「及格」。

當穆扎法爾向教育局特別調查官辦公室(SCI)及主辦AP課程的「大學理事會」(College Board)舉報後，校長鮑威爾(Jean Woods Powell)隨即展開連串打壓，包括連續發出三封紀律處分信、刻意在教學觀摩中給予極差的「發展中」(Developing)評級，並取消其兼任的領導職務與課後職缺，使她失去大筆額外收入。

這起訴訟也引發了外界對紐約市公立學校教育體制的質疑。教育維權團體PLACE NYC創始人朱雅婷指出，市教育局多年來一直吹噓其「全員AP」(AP for All)計畫，盲目鼓勵高中生選修大學先修課程，但許多學生缺乏學術基礎；這起稽查案，恰恰撕開了學校為了迎合政策、強推超出學生能力範圍的課程，最後不得不「集體造假」粉飾太平的黑幕。

訴狀稱，校方無情的報復導致原本考核優良的穆扎法爾精神崩潰，於今年3月在學校恐慌症發作被迫請假，至今需接受心理治療並依賴藥物。穆扎法爾控告校方侵犯其憲法第一修正案的言論自由並違反州法，要求未指明金額的賠償。市教育局發言人則表示，不便對任何訴訟或機密調查發表評論。

精華 FAQ

  • 訴訟指稱，紐約市皇后區資訊科技高中為提升學校整體表現，未經任課教師同意將一名不及格學生的AP英文文學成績改為及格，之後又疑似對舉報者展開報復。

  • 穆扎法爾指控自己在舉報後，先後收到多封紀律處分信，教學觀摩被給予很差評級，還被取消兼任領導職務與課後工作，導致額外收入大幅減少。

  • 教育維權人士認為，紐約市推動AP for All過度要求學生修讀大學先修課，卻忽視基礎能力，最後可能迫使學校以竄改成績等方式維持表面績效。

教育局 布碌崙 紐約市

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