洛克菲勒中心「球迷村」開張 安檢較嚴格
隨著世界盃的晉級資格爭奪戰漸趨白熱化，曼哈頓洛克菲勒中心的「球迷村」(Fan Village)6日開張，紐約人將新增一個集體看球、享受比賽的地點，球迷村內還會有展覽、互動活動、特色餐飲以及官方周邊商品銷售等項目等待觀賽者。
洛克菲勒球迷村由國際足總(FIFA)、官方西語轉播商Telemundo以及14家FIFA商業夥伴聯合贊助，紐約/新澤西賽區委員會協辦，從7月6日至19日間，每日免費面向公眾開放。活動區域內將包括觀賽區和市集區，還會設置一個互動區，在多個日期提供從足球教學到戶外放映的多種活動。在市集區內，除餐飲、購物攤位以及拍照打卡點外，還專門設置一個臨時的FIFA博物館，內設「冠軍傳奇」特展，展示世界盃足球賽從1930年創辦以來、近百年的歷史。
球迷村即日起至7月19日每天上午10時開放，晚間打烊時間則根據當日晚場比賽的情況，從晚8時至午夜不等，地址為洛克菲勒中心(Rockefeller Center)30號，安檢入口分別位於曼哈頓第五大道交49街以及第六大道交50街處。除特別活動需提前免費報名外，其他時間入場均不需門票或預約，隨到隨進。
「球迷村」的安檢較為嚴格，入場者不得攜帶尺寸大於16*16*8吋的背包，不得攜帶玻璃瓶、金屬瓶或易拉罐入場。如欲拍照留念，則只能使用手機或普通相機，禁止攜帶無人機、攝像機、三腳架、單腳架和自拍桿。此外，為自己球隊助威的大型旗幟或條幅也無法帶入場內。
「球迷村」開放時間及活動詳情可參https://nynjfwc26.com/fan-village/。
球迷村自7月6日至19日每天上午10時開放，晚間依比賽情況至8時到午夜不等；一般入場無需門票或預約，採隨到隨進方式。 現場設有觀賽區、市集區與互動區，提供足球教學、戶外放映、餐飲攤位、購物與拍照點，並有臨時FIFA博物館及冠軍傳奇特展。 入場不得攜帶超過16×16×8吋的背包，也不能帶玻璃瓶、金屬瓶或易拉罐；無人機、攝像機、三腳架、單腳架、自拍桿與大型旗幟條幅也禁止入內。
精華 FAQ
球迷村自7月6日至19日每天上午10時開放，晚間依比賽情況至8時到午夜不等；一般入場無需門票或預約，採隨到隨進方式。
現場設有觀賽區、市集區與互動區，提供足球教學、戶外放映、餐飲攤位、購物與拍照點，並有臨時FIFA博物館及冠軍傳奇特展。
入場不得攜帶超過16×16×8吋的背包，也不能帶玻璃瓶、金屬瓶或易拉罐；無人機、攝像機、三腳架、單腳架、自拍桿與大型旗幟條幅也禁止入內。
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