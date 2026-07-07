人瑞中心、第一保健 合辦中文講座

華策會人瑞中心與第一保健聯合舉辦社區中文健康宣講會。(記者許君達／攝影)

華策會人瑞中心日前與第一保健(Healthfirst)聯合舉辦社區中文健康宣講會，面向曼哈頓華埠的華裔 長者提供營養建議以及健保 基礎知識教育。講座使用中文粵語和國語進行，吸引百餘名長者到場聽講。

第一保健健保增長部助理副主席Katherine Fitzpatrick說，當日的講座包括三部分，分別為低鈉飲食的習慣培養與營養知識教學、居家園藝的養生之道，以及最重要的最新健保規定宣講和現場諮詢服務。之所以如此安排，是希望通過輕鬆的內容吸引長者們前來聆聽，然後把他們的思緒引導至很枯燥、複雜難懂、卻又不可或缺的健保問題上。

通常情況下，年中並非健保計畫更新的時間段，相關的社區諮詢服務也較少，但由於今年聯邦和州層面的健保政策有較大變化，可能影響人們下一年度的投保或更改計畫，因此第一保健決定專門加開一場社區宣講會。

第一保健銷售部主任Betty Lam表示，對華人 社區長者來說，文化障礙、語言障礙和資訊障礙是導致他們難以獲取所需資源的主要原因，因此作為服務機構，幫助他們突破障礙就是最重要的工作。此外，華人長者普遍偏好面對面交流，這種方式更有人情味和安全感、也更有助於打破語言障礙，因此，該機構在紐約全市開設的28個辦公室中，有五個位於華人社區，並能提供多種中文方言服務。而這種對當面交流的需求，也是他們在社區內定期開展講座及諮詢活動的原因。