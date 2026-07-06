IDG舉辦網約車與外送員逝者追思會

在平台工人正義聯盟(Justice for App Workers)日前舉辦的網約車司機與外送員追思會上，不同族裔、不同語言社群的平台工人聚集在一起，悼念在工作中喪生的網約車司機與外送員。(記者高雲兒／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 平台工人追思會悼念在工作中喪生的網約車與外送員。

平台工人追思會悼念在工作中喪生的網約車與外送員。 重點二： 華人司機指工時過長、收入不穩與成本上升壓力沉重。

華人司機指工時過長、收入不穩與成本上升壓力沉重。 重點三：司機憂罰單、停號與缺乏透明申訴機制影響生計。

「他們只是想工作、養家，卻再也沒有回家。」在平台工人正義聯盟(Justice for App Workers)舉辦的網約車 司機與外送員追思會上，不同族裔、不同語言社群的平台工人聚集在一起，悼念在工作中喪生的網約車司機與外送員。現場不少華人 網約車司機到場。他們表示，追思會除了悼念逝者，也讓仍在工作的網約車司機處境受到關注。長時間等單與空跑、收入不穩、營運成本上升，以及平台和監管壓力，讓不少移民 司機在維持生計的同時承受沉重負擔。

追思會上 華人司機談過勞與安全

追思會由平台工人正義聯盟成員、獨立司機協會(Independent Drivers Guild，IDG)組織者Dinara Zhanpeissova主持。她表示，活動是為了紀念那些「只是為了謀生、養家，卻再也沒能回家」的網約車與外送工作者；每一個名字背後都是一個家庭，每一名平台工人都應該平安回家。

對到場的華人司機而言，追思並不只是儀式。IDG華人司機負責人張會來表示，部分工人因長期過勞、疾病離世，也有人在工作中遭歹徒襲擊；這些逝者提醒仍在路上的司機，謀生之外也要珍惜生命、避免過勞。

張會來說，華人網約車司機面對的風險，往往藏在日常工作裡。他說，TLC雖規定出租車和網約車司機在24小時內不得載客超過10小時、每周不得超過60小時，但計算的是乘客在車上的時間；等單、空跑、找下一單的時間並不算入其中。訂單不足時，司機可能要在外15、16個小時，才累積到10小時載客時間，因此過勞的現象並不少見。

不是臨時兼職 而是主要生計

對不少華人司機而言，開網約車不是零散兼職，而是主要收入來源。2025年TLC委託研究機構更新高流量網約車最低支付標準成本模型時，曾對司機進行調查。報告顯示，受訪Uber、Lyft司機中，81%通常每周工作32小時或以上，56%已開網約車五年或以上，80%表示開車是其唯一收入來源。這與現場華人司機的說法相互呼應：對許多移民司機而言，開網約車就是支撐家庭的全職工作。

張會來說，華人司機面臨的壓力不僅來自工時，還來自收入保障不足。他希望政府、TLC以及Uber、Lyft等平台能重新審視司機的最低收入和工時安排，讓司機不用依靠超長時間工作維持生活。他認為，若收入保障不足，司機自然會被迫延長上路時間；一旦過勞，交通安全和健康風險都會上升。

TLC現行網約車司機薪資規則，是針對Uber、Lyft等高流量網約車平台設立「每趟最低支付標準」，並非傳統意義上的小時最低工資；TLC也說明，該規則不設定司機確切收入或乘客車資。根據TLC公布的2026年3月1日起生效標準，非無障礙車輛每趟最低支付計算為每哩1.283元、每分鐘0.681元；無障礙車輛為每哩1.601元、每分鐘0.681元。多名司機認為，這類支付標準仍難完全反映等單、空跑、油費、保險和維修等成本壓力。

一名黃姓華人司機說，他從2017年開始開網約車。加入這一行前，他曾做過餐館、裝修等工作，後來聽說開網約車收入相對穩定，一個月能有近5000元，對沒有高學歷或特殊技能的移民來說，是一條看似可行的路。

但開了多年後，他感到這行越來越難。疫情後，更多移民進入網約車行業，司機變多，競爭變大，「蛋糕越來越小」，每個人分到的訂單自然減少。再加上油價、物價、保險成本上漲，即使一天表面上能掙幾百元，扣掉油費、保險、維修、車檢和平台抽成後，真正剩下的不多。

組織者Dinara Zhanpeissova表示，活動是為了紀念那些「只是為了謀生、養家，卻再也沒能回家」的網約車與外送工作者。(記者高雲兒╱攝影)

罰單與停號：司機最怕「突然不能開」

除了工時與收入壓力，TLC、平台公司與執法部門帶來的多重管控，也是華人司機反覆提到的焦慮來源。多名司機表示，他們既要受TLC規管，又要受Uber、Lyft等平台規則限制，還要面對交通執法、停車和上下客規定；一旦出錯，動輒就是數百元罰款、扣分，甚至影響平台帳號。

陳姓司機表示，TLC車輛本身營運成本已高於普通私家車，包括保險、車檢及各類費用；舊車每四個月還要檢查一次。另一名華人司機說，在紐約市開TLC車輛，接送乘客時很難完全避開臨停、上下客或路邊等待，但這些情況都可能變成罰單。他抱怨，有時只是短暫停車或轉向，就可能被執法車輛盯上；若不繳罰單，可能面臨扣分，最後仍不得不支付罰款，「一天甚至幾天收入都可能被抵消」。

比罰單更讓司機擔心的，是平台帳號被停用。多名司機表示，平台近年更多使用自動化工具監控駕駛行為，包括手機感應、駕駛判定、聲音或操作提示等；他們認為，這些系統有時過於僵硬，可能將正常駕駛情況判定為「危險駕駛」或不良行為。有司機舉例，有時車內播放音樂、乘客調大音量，或司機在車內說話，都可能被系統作出不利判斷。

張會來說，對全職司機而言，一個平台帳號就是生計來源。如果因系統判定、乘客投訴或規則問題被關停，卻沒有清楚透明的申訴渠道，等於突然失去收入。他認為，平台不能只抽成，卻不承擔對司機的服務與保障責任。

一名華人司機說，司機沒有傳統雇員的穩定保障，卻承受類似雇員的管理壓力；一邊要守交通規則、TLC規定，一邊要看平台評分和帳號狀態，遇到問題時卻很難找到真正能幫忙解決的人。

張會來表示，IDG希望藉由追思會提醒華人司機，不要只顧賺錢而忽略健康與安全。他也希望政府、TLC和平台公司看到，司機不是平台系統裡的一個帳號，而是有家庭、有身體負擔、有語言障礙和生計壓力的普通勞工。

他說，工會希望推動更合理的工時設計、更清晰的最低收入保障、更公平的申訴機制，以及對司機安全的重視。尤其是華人司機，很多人不熟悉政策、不擅長英文溝通，也不懂如何維權，更需要中文資訊和組織協助。

現場不少華人網約車司機到場。(記者高雲兒╱攝影)