華埠醫學常識及福利講座 7月12日在中華公所舉行

紐約華埠射擊技術研究會將於7月12日在曼哈頓中華公所舉辦第21屆醫學常識及福利講座。(記者許君達／攝影)

紐約華埠 射擊技術研究會將於7月12日(周日)在紐約中華公所舉辦第21屆醫學常識及福利講座，社區居民可免費聽講，主辦方還會提供免費禮物和體檢服務。

該會福利講座本年度的主講嘉賓包括前市府社會福利專員黃玉霞以及西醫金物華、趙在中、伍若暉，主講題目包括老人健保 福利、乙型肝炎及乳腺癌早期診斷預防及治療、頸椎病及其併發症，以及日常保健須知。同時，主辦方還會為到場民眾提供茶點和小禮物。活動將從當日中午12時開始，至下午4時結束。在中午1時30分至3時30分之間，現場還會提供免費血壓血糖檢驗和眼科檢查。

射擊會會長蔡韋儀表示，該協會20年來堅持主辦這項服務，主要目的是為社區提供一個信息平台，分享醫療保健常識，並幫助不熟識英文的華人 居民了解有關健保福利的最新政策。主講醫師金物華表示，他每年會根據最新的趨勢，針對性地分享華裔中老年常見慢性疾病相關知識。乳腺癌是一項經常被忽視，卻有很高致死率的疾病，因此他會基於美國乳腺癌學會最新推出的早期篩查和診斷指南為社區居民提供最新的權威資訊。

活動地址：華埠勿街(Mott St.)62號。活動免費參加，無需預約。