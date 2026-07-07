我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

華埠醫學常識及福利講座 7月12日在中華公所舉行

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約華埠射擊技術研究會將於7月12日在曼哈頓中華公所舉辦第21屆醫學常識及福利講...
紐約華埠射擊技術研究會將於7月12日在曼哈頓中華公所舉辦第21屆醫學常識及福利講座。(記者許君達／攝影)

紐約華埠射擊技術研究會將於7月12日(周日)在紐約中華公所舉辦第21屆醫學常識及福利講座，社區居民可免費聽講，主辦方還會提供免費禮物和體檢服務。

該會福利講座本年度的主講嘉賓包括前市府社會福利專員黃玉霞以及西醫金物華、趙在中、伍若暉，主講題目包括老人健保福利、乙型肝炎及乳腺癌早期診斷預防及治療、頸椎病及其併發症，以及日常保健須知。同時，主辦方還會為到場民眾提供茶點和小禮物。活動將從當日中午12時開始，至下午4時結束。在中午1時30分至3時30分之間，現場還會提供免費血壓血糖檢驗和眼科檢查。

射擊會會長蔡韋儀表示，該協會20年來堅持主辦這項服務，主要目的是為社區提供一個信息平台，分享醫療保健常識，並幫助不熟識英文的華人居民了解有關健保福利的最新政策。主講醫師金物華表示，他每年會根據最新的趨勢，針對性地分享華裔中老年常見慢性疾病相關知識。乳腺癌是一項經常被忽視，卻有很高致死率的疾病，因此他會基於美國乳腺癌學會最新推出的早期篩查和診斷指南為社區居民提供最新的權威資訊。

活動地址：華埠勿街(Mott St.)62號。活動免費參加，無需預約。

精華 FAQ

  • 活動訂於7月12日周日中午12時至下午4時，在紐約華埠勿街62號的中華公所舉行，社區居民可免費入場，無需事先預約。

  • 主辦方除安排茶點與小禮物外，下午1時30分至3時30分還提供免費血壓、血糖檢驗及眼科檢查，讓到場民眾可順道了解自身健康狀況。

  • 講座內容包括老人健保福利、乙型肝炎、乳腺癌早期診斷與預防治療、頸椎病及其併發症，另有日常保健須知，協助華裔居民掌握最新資訊。

華埠 健保 華人

上一則

水晶牙科 器材先進專精植牙生活習慣、病史 影響植牙結果

下一則

洛克菲勒中心「球迷村」開張 安檢較嚴格
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美東華人學術聯誼會 8月年會聚焦AI時代專業知識

美東華人學術聯誼會 8月年會聚焦AI時代專業知識
Medicare（紅藍卡）健保福利　HIICAP免費提供專業諮詢與協助

Medicare（紅藍卡）健保福利　HIICAP免費提供專業諮詢與協助
華埠衛生局改建 市府月底辦說明會

華埠衛生局改建 市府月底辦說明會
優越健保—愛心村VillageCareMAX聯邦醫療保險（Medicare）綜合優選計劃

優越健保—愛心村VillageCareMAX聯邦醫療保險（Medicare）綜合優選計劃

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。（路透）

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

2026-07-03 05:15
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

發錢拉客、靠白卡牟利…紐約「成人日托」監管不足亂象多

2026-07-03 07:24
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

2026-07-03 15:32
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相