利用日式和服傳統印花元素 張詠晴作品「極樂街」登時報廣場

張詠晴的作品「極樂街」使用日式和服元素，表達創作者本人在神明引領下尋找自我意識的心路歷程。該作品在選拔活動中入圍，獲選登上時報廣場。(受訪者提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣設計師張詠晴作品極樂街登上紐約時報廣場大螢幕。

台灣設計師張詠晴作品極樂街登上紐約時報廣場大螢幕。 重點二： 作品以日式和服改造為核心，融合傳統印花與現代需求。

作品以日式和服改造為核心，融合傳統印花與現代需求。 重點三：她盼持續加入台灣元素，朝紐約時裝周等國際舞台前進。

台灣時裝設計師張詠晴的作品「極樂街」(Bliss Street)5日在世界聞名的曼哈頓 時報廣場亮相。在位於時報廣場核心區域杜菲神父廣場(Father Duffy Square)旁的一塊大螢幕上，張詠晴的時裝作品與另外15件入選作品一道，得到全日滾動播放的機會，她也是唯一一名入選的台灣藝術家。

張詠晴目前在紐約的服裝企業工作。她設計的「極樂街」系列2025年初曾在台灣獲得兩個獎項，並入選全台知名的「松菸」文創園區展出。此後，張詠晴來到紐約攻讀碩士，在讀書期間，她帶著獲獎作品參加了全球性藝術平台「The Holy Art Gallery」主辦的選拔活動，並成功入圍，得以登上時報廣場的舞台。

「極樂街」為一組由七件服飾組成的作品，功能主旨為將日式和服進行現代化改造，以使其滿足日常生活的需求，以探索在保留東亞地區傳統民族服飾文化底色的同時、令其更具有市場化的吸引力。「極樂街」系列女裝以翠綠色為主視覺色系，利用日式和服中的傳統印花元素組合成繪畫，繪畫內容包括武士門神、小精靈等，表達了一組以第一人稱視角尋找自我意識的心路歷程，最終被張詠晴選送至時報廣場展示的，便是整部作品的最後一件，表達了主角在神明的引導下抵達夢幻國度的意境。

張詠晴說，目前已有時尚業者與她開始合作，將這部作品作市場化改進，改造後的服裝現已在台灣登陸線上購物平台。她表示，得益於台灣自由包容的藝術環境，她可以在創作時盡情釋放創造力、而不必被不必要的外力干擾。這部作品使用了大量日本元素試驗，但能夠成功登陸平台開售，說明台灣的市場也認可了它，足見台灣消費者的開放心態與整個藝術環境相得益彰。

張詠晴說，在首次嘗試取得成果後，下一步她將會更多聚焦於台灣元素，讓作品不僅能幫自己、更能幫助台灣在國際舞台上增加亮相機會。她表示，下一步希望能入圍更加世界聞名的紐約時裝周舞台。

台灣時裝設計師張詠晴的作品登上曼哈頓時報廣場的大螢幕，她表示下一步將在創作中更多使用台灣元素，並帶著台灣色彩衝擊紐約更高水平的舞台。(受訪者提供)