高溫+雷暴衝擊電網 皇后區逾1.5萬戶停電

美東連日高溫，法拉盛正午烈日當空，不少民眾外出撐傘遮陽。聯合愛迪生公司呼籲民眾節約用電，以減輕電網負荷。（記者戴慈慧╱攝影）

美東連日高溫加上4日晚間雷暴侵襲，造成紐約市多地停電。聯合愛迪生公司(Con Edison)5日表示，截至4日晚間10時，全市已有超過9萬3000戶用電客戶恢復供電，但仍有約3萬700戶停電，其中以皇后區 受影響最嚴重，另有布碌崙 及史泰登島 部分地區持續搶修。

聯合愛迪生表示，連日高溫使冷氣用電需求大增，導致電網負荷攀升，4日晚間的強雷雨又造成電線及設備受損，進一步擴大停電影響。截至當晚，皇后區約有1萬5000戶停電，布碌崙約7000戶，史泰登島超過6000戶，是目前受災最嚴重的三個行政區。

公司表示，工程人員正24小時輪班搶修，優先恢復醫院、大眾運輸、警消及供水等重要公共設施供電，再依受影響戶數多寡逐步修復其他線路。

高溫造成的停電問題已持續數日。聯合愛迪生2日曾表示，自熱浪開始以來，已恢復近3萬1000戶供電，但皇后區、布朗士及史泰登島仍有約1萬6000戶停電，公司也一度呼籲民眾減少使用冷氣及大型耗電家電，以降低電網負荷。

此外，由於西南皇后區部分地下電纜受高溫影響故障，聯合愛迪生3日曾主動暫停霍華灘(Howard Beach)、歐松公園(Ozone Park)、南歐松公園(South Ozone Park)及李奇蒙丘(Richmond Hill)約9800戶住宅及商業用戶供電，以利維修並避免更大範圍停電。公司並在雲頂世界(Resorts World Casino)設置臨時服務中心，向停電影響住戶發放乾冰。

聯合愛迪生提醒，民眾如發現停電，應主動透過官網、手機應用程式或電話通報；若看到掉落電線，應保持距離並立即通報，切勿靠近，以免發生觸電危險。公司也呼籲民眾在下午2時至晚間10時用電尖峰時段節約用電，包括提高冷氣設定溫度、減少同時使用大型家電及延後電動車充電時間，以減輕電網負荷。