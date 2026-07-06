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紐約生存手冊╱充氣泳池蓄水深度逾24吋 須申請許可

記者胡聲橋／紐約報導
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夏季使用充氣泳池，最好使用蓄水深度不超過24吋的款式。(美聯社)
夏季使用充氣泳池，最好使用蓄水深度不超過24吋的款式。(美聯社)

隨着盛夏到来，許多紐約居民开始在自家房屋前後使用充氣泳池游泳。不過，不少居民或許沒有意識到，依法當充氣泳池的蓄水深度超過24吋時，充氣泳池業主必須遵守一系列的安全和報批規定，否則可能惹上麻煩。

紐約州，任何水深超過24吋(約61公分)的泳池，包括臨時泳池和充氣泳池，都被法律定義為游泳池。根據紐約州的游泳池法規，此類泳池需要辦理建築許可證，並且必須符合嚴格的電氣和安全圍欄要求。即使是充氣泳池，現在也必須遵守紐約州的泳池法規。

根據泳池法規，水深達24吋或以上的充氣泳池，設置前必須向當地樓宇局(DOB)申請許可。由於充氣泳池的池壁不是剛性結構，法規不允許將充氣泳池自身的池壁直接當作護欄，業主必須在泳池周邊額外加裝48吋(約122公分)的固定圍欄，完全包圍整個泳池。圍欄通道的門必須是「向外開啟」、「會自動關閉」並帶有「自動上鎖」功能的安全門。

此外，充氣泳池還必須配備符合標準的落水警報器，當有兒童或寵物意外跌入水中時，警報器必須能在泳池邊以及屋內同時發出高分貝的報警聲。充氣泳池通常配有過濾水泵，法規嚴禁使用普通的延長電線(Extension Cords)為其供電。過濾泵的電源插頭必須直接插入帶有接地故障斷路器(GFCI)的戶外防水安全插座中，以防發生觸電慘劇。

此外，紐約州各郡，例如長島蘇福克郡(Suffolk)和威徹斯特郡(Westchester County)的相關法律往往比州法更嚴苛。因此，在購買或搭建充氣泳池前，務必先確認產品包裝上的最大水深限制，最好避免購買和搭建水深超過24呎的款式。如果計畫購買水深超過24吋的款式，建議直接致電居住地法規執行辦公室(Code Enforcement Office)，諮詢當地的許可證費用和具體圍欄要求。

精華 FAQ

  • 凡是水深超過24吋的臨時泳池或充氣泳池，都被視為正式泳池，設置前要向當地樓宇局申請建築許可，並依規完成安全與電力相關要求。

  • 法規要求泳池外圍另加裝48吋固定圍欄，不能把充氣池壁當護欄；圍欄門需向外開、自動關閉並自動上鎖，還要配備落水警報器。

  • 充氣泳池的過濾水泵不得使用普通延長電線供電，插頭必須直接接入具接地故障斷路器的戶外防水插座，以降低觸電與用電事故風險。

紐約州

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