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新州通勤票價全面調漲3% 頻誤點惹怨

記者許君達╱紐約報導
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新澤西運輸局7月1日起漲價3%，未來公車及火車票價將每年自動上漲3%。漲價後，新...
新澤西運輸局7月1日起漲價3%，未來公車及火車票價將每年自動上漲3%。漲價後，新州通勤火車的乘坐成本已超過長島鐵路和北線鐵路的非高峰票價。(記者許君達╱攝影)

新澤西運輸局(NJ Transit)自7月1日起全部通勤鐵路、公車及輕軌服務的票價上調3%。漲價後，從紐約賓州車站(Penn Station)出發前往新州的最低單程火車票價達到5.05元，平均單位運價已超過長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro North)的非高峰時段票價。新州通勤乘客普遍表示，微幅漲價不是問題，通勤鐵路服務何時不再頻繁延誤才是乘客最關注的。

新澤西運輸局運營新州境內及往返新州與紐約和費城的跨州公車、通勤鐵路和輕軌，是全美唯一的全州性公共交通服務機構，旗下公車路網規模為全美最大、通勤鐵路則僅次於紐約的長島鐵路和北線鐵路。為應對成本上漲的問題，新澤西運輸局2024年曾普漲票價15%，並批准每年3%漲幅的自動漲價機制。預計本次漲價後，整個財年票款收入將增加近10億元，占機構年度總預算的近三成。

與大都會運輸署(MTA)運營的長島鐵路和北線鐵路不同，新澤西通勤鐵路採取統一價格制，不分高峰票價及非高峰票價。根據計算，在2024年漲價前，新州通勤鐵路在路程超過15哩的行程中，平均每哩票價約0.42至0.46元，而長島鐵路相同里程區間的非高峰單位運價約0.4至0.46元、高峰票價更可超過每哩0.6元。

然而隨著新澤西運輸局的大幅漲價以及MTA推出更多非高峰時段優惠政策，兩個鐵路系統的票價對比逐漸反轉。在最新一輪的漲價過後，新澤西通勤鐵路的單位運價已遠高於長島鐵路的非高峰票價，接近高峰價格水平。

依靠通勤鐵路往返紐約工作的華人王先生表示，票價小幅上漲對於整體生活成本的影響有限，真正的問題是愈發惡劣的鐵路準點率，如今的火車時刻表幾乎已淪為擺設，「晚點十分鐘內能到達都要燒高香」。據報導，就在漲價前的6月30日，進出紐約賓州車站的新州通勤列車因設備故障，普遍出現了90分鐘至兩小時的延誤；而漲價當日，運輸局再發布通告，稱由於極端高溫影響，在未來四日內列車將普遍減速行駛、並可能導致大規模延誤。

精華 FAQ

  • NJ Transit因應成本上漲，7月1日起將通勤鐵路、公車與輕軌票價全面上調3%，並沿用先前批准的每年3%自動調漲機制，以增加收入補足營運壓力。

  • 漲價後，從賓州車站出發前往新州的最低單程票價達5.05元，平均單位運價已超過LIRR和Metro North的非高峰票價，票價競爭力明顯下降。

  • 多數通勤乘客認為，小幅漲價尚可接受，真正問題是列車頻繁延誤、時刻表失準與設備故障；漲價前後又遇高溫減速，更加重了不滿。

新州 長島鐵路 費城

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