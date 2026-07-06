紐約上半年行人死亡事故 創新低

統計顯示，紐約市2026年上半年交通事故死亡率處歷史低位。圖為皇后區法拉盛一電單車騎士因闖紅燈遭攔查處罰。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 交通局統計，2026年上半年全市共發生46起行人死亡交通事故。在2014年市府推出「零死亡願景」(Vision Zero)以來，僅有新冠疫情 大爆發的2020年上半年錄得更低的死亡數字。

交通局公布的半年統計數據顯示，2026年前兩個季度內因交通事故而死的行人有46人，較上年同期的53人減少了13%。在「零死亡願景」時代，僅有幾乎變成空城的2020年同期的致命車禍數量比今年更少。而在整體交通事故死亡人數中，今年6月29日前共有94名受害者，比去年同期略高。交通局今年年初曾發布數據，稱2025年全年交通死亡人數為205人，創下有史以來最低紀錄。

另一方面，輕型電動代步車造成的死亡事故則有所增加。詳細數據顯示，今年上半年除行人死亡減少外，車輛乘員因車禍而亡的人數為16人，與2023和2024年相比幾乎減半；單車死亡事故則為3起，同樣保持在較低水平。然而電單車、輕型機車以及站立式電動滑板車騎士的死亡人數則從去年的16人增至18人；若將燃油機車包含在內，今年6月28日以前，全市死於機動兩輪車輛的人數則達到28人。

公共交通倡導組織「交通替代」(Transportation Alternatives)的統計則顯示，今年上半年，電動滑板車造成的死亡事故達到2022年以來的最高水平。導致死亡事故的主要原因包括車速過快、無照駕駛、魯莽駕駛等。據報導，今年5月皇后區大橋上發生一起電動滑板車與單車相撞、導致駕駛員雙雙死亡的事故，市警隨後加強了橋上的執法力度，在一個月內便開出了113張罰單。

2023年9月，曼哈頓華埠的前教育工作者陸瑞英(Priscilla Loke)在過馬路時被高速行駛的電單車撞倒、隨後不治。市議會此後提出「陸瑞英提案」，旨在立法加強對電單車等非傳統輕型機動車輛的規管，但目前仍被卡關。