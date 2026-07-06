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福州華男肺癌晚期 華人聯合會籌款兩萬伸援

記者胡聲橋╱紐約報導
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身患肺癌三期的林海光臥床養病。(美國紐約華人聯合會提供)
身患肺癌三期的林海光臥床養病。(美國紐約華人聯合會提供)

一名在外州打工的福州籍華男身患肺癌三期，身邊無親人相助。這名華男回到布碌崙(布魯克林)後，美國紐約華人聯合會(下稱華人聯合會)向他伸出援手，為他從社區募集了2萬多元善款，助其回中國繼續治療。

現年48歲的林海光來自福州連江筱埕鎮。他兩年多前來到美國，隨後到外州一家中餐館打工謀生。林海光近常感身體不適，無力做工，於是決定去看醫生。一兩個月前，林海光被確診患有肺癌三期，已無法繼續打工，而且在外州舉目無親，林海光回到了布碌崙暫住並接受治療。林海光一位同宗的堂弟給他提供了生活上的照顧，並向華人聯合會求助。

華人聯合會顧問黃啟旺聞訊後，趕到林海光住處問候，他發現林海光病情嚴重，而且生活非常艱難。他還了解到，林海光孤身一人，通過走線，舉債來到美國。他的妻子、兒子和母親都在家鄉；70多歲老母喪失勞動能力，47歲妻子失業，孩子還在上學，一家老小的生活全都指望他。現在林海光病倒後，一家老小馬上面臨生計沒有著落的困境。黃啟旺和華人聯合會的同事商議後，決定向他伸出援手，為他發起募捐。

黃啟旺說，他們6月6日為林海光發起募捐後，得到了社區眾多仁人善士的熱烈響應。在不到一個月內，眾人共為他募集善款2萬多元。7月3日，黃啟旺與華人聯合會的其他同事一道，將總共2萬2190元善款交到林海光同宗堂弟的手裡，捐贈者還通過Zello，將另外2000多元善款轉給了林海光。林海光同宗堂弟表示，會盡快將善款全數轉給林海光。

據了解，因為身患重病，思鄉心切，考慮到在異國他鄉無法得到家人的照顧，而且自己在美國也沒有身分，林海光已於7月1日登上了回中國的飛機，目前已與家鄉親人團圓，正在醫院接受治療。

美國紐約華人聯合會將2萬多元善款交到林海光同宗堂弟手中。(美國紐約華人聯合會提供...
美國紐約華人聯合會將2萬多元善款交到林海光同宗堂弟手中。(美國紐約華人聯合會提供)

精華 FAQ

  • 林海光現年48歲，來自福州連江筱埕鎮，兩年多前來美後在外州中餐館工作。因確診肺癌三期、又在美無親無故，生活與治療都陷入困境。

  • 華人聯合會接獲求助後，於6月6日發起募捐，短短不到一個月便獲社區響應，合共籌得2萬多元，並於7月3日將款項交給其堂弟轉送。

  • 因病情嚴重、思鄉心切，加上在美無身份且難獲家人照顧，林海光已於7月1日搭機回中國，現已與家人團圓，並在當地醫院繼續接受治療。

布碌崙 布魯克林 華人

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