周克當選CEC25第2副主席 盼為華人家長發聲

華裔周克當選第25學區教育委員會的第二副主席。(受訪者提供)

紐約市 第25學區社區教育委員會(CEC25)近日舉行會議，完成新一年度內部職位改選，華人 委員周克在會上獲提名，並當選第二副主席(Second Vice President)。他表示，該委員會涵蓋法拉盛 、白石鎮、大學點等社區，其中法拉盛華人家庭眾多，教育一直是家長最重視的議題。自己進入委員會領導團隊後，希望能讓更多華人家長的聲音進入學區討論。

談到當選感受，周克說，這意味著華人社區在第25學區委員會領導層中有了代表，儘管過去有亞裔成員，但自己是現屆領導團隊中的唯一華人成員。

周克表示，法拉盛是紐約華人聚居重鎮，許多華人家庭非常重視孩子教育，從學校資源、課程安排、學生安全、語言服務到升學準備，家長都有很多實際關切。但他也指出，部分華人家長可能因為語言、時間或對教育系統不熟悉，不一定知道如何參與CEC會議，或把問題反映給學區和教育局。

他說，CEC正是家長、社區與學區之間的重要橋梁，學區內許多政策和討論，看似離普通家庭很遠，其實會影響孩子每天上學的環境、學校資源分配、課程安排和校園安全。正因如此，華人社區需要有人持續關注、參與並發聲，避免家長的需求在正式討論中被忽略。

周克表示，第二副主席是CEC25領導團隊的一部分，平時會參與更多會務討論和協調。如果主席或第一副主席無法出席一些重要活動，第二副主席也可能代表出席。他說，這個職位不是只有頭銜，也代表要花更多時間了解學校和家長的需要，協助推動相關議題。

周克說，自己希望未來透過CEC25平台，讓更多華人家長知道有問題可以提出，也鼓勵家長關心學區會議和教育政策。他表示，只有更多家長願意參與，華人社區的聲音才會更清楚地被聽見，法拉盛及周邊學生也才能獲得更好的支持。