法拉盛學童閱讀、數學進步 理解力待提升

學監丹通納表示，25學區學生在閱讀和數學上都有進步，尤其是低年級學生的基礎能力有所提升。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 第25學區 近日公布本學年學生學習情況，學監丹通納(Michael Dantona)表示，學區學生在閱讀和數學上都有進步，尤其是低年級學生的基礎能力有所提升。不過，數據也顯示，許多孩子目前面臨的問題，不是完全不會讀、不會算，而是能讀出字卻未必懂文章，能做計算題卻不一定會解比較靈活的題目。接下來，學區也會把閱讀理解和數學解題作為主要教學方向。

丹通納表示，閱讀方面，法拉盛第25學區低年級學生的基礎能力持續改善。過去三年，多語學習者在學年末達到或高於年級水平的比例，從19%提高到41%；有個別化教育計畫(IEP)的低年級學生也有進步。學區首次在幼稚園至二年級三個受測年級中，均有超過60%的學生達到熟練水平。

但他也補充，孩子「會讀」和「讀懂」之間仍有差距，部分學生在自然拼讀、常見字詞和字詞辨識上表現較好，也就是能把字念出來；但在理解詞彙、看懂說明性文章、理解故事內容等方面，仍需要加強。簡單來說，有些孩子可以把一頁文章順利讀完，但讀完後未必真正知道文章在說什麼。

數學方面也有類似情況。丹通納表示，學生在基本運算、數字概念和代數思維方面表現較好，但在測量、圖表、幾何和需要多想一步的題目上，表現相對較弱。三、四、七年級在數學評估中有比較明顯的進步，但整體來看，學生仍需要提升解題能力。

他說，很多學生看到步驟清楚的計算題可以完成，但如果題目換一種問法，或變成文字題，需要先看懂題意、再想用什麼方法解，就容易卡住。Dantona表示，這說明數學教學不能只讓孩子反覆練習公式和步驟，也要教他們遇到陌生題目時，怎麼讀題、分析、選擇解法。

他表示，新學年法拉盛第25學區會把閱讀理解和數學解題作為主要教學方向，閱讀課會更重視孩子是否真正看懂文章；數學課則會增加文字題、變化題和思考題，讓學生不只會算，也能知道為什麼這樣算、遇到不同題型該怎麼辦。