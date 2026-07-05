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梅西煙火秀50周年登場 三地同步施放煙火

記者馬璿╱紐約報導
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欲進入布碌崙大橋段觀賞區的民眾在封鎖範圍外排隊。(記者馬璿╱攝影)
欲進入布碌崙大橋段觀賞區的民眾在封鎖範圍外排隊。(記者馬璿╱攝影)

逢美國建國250周年，紐約市舉辦一系列慶祝活動，如迎史上最大帆船與艦隊入港、禮炮施放等活動外，每年萬眾矚目的梅西百貨煙火秀50周年也擴大規模登場。

4日上午舉辦的「國際海軍校閱」（International Naval Review 250, INR250）與150架戰機的飛行演出，以及48艘傳統帆船共同組成的隊伍，吸引逾萬民眾沿哈德遜河周邊欣賞。

而每年的經典傳統梅西百貨煙火秀，則是適逢煙火秀50周年，又遇上美國建國250周年，主辦單位擴大規模，將首度於南街海港(South Street Seaport)、哈德遜河下游及布碌崙(布魯克林)大橋三處同步施放煙火，橋體也將搭配雷射光雕投影演出。

晚間7時30許，欲進入布碌崙5號碼頭的民眾已排起長長人龍，在封鎖範圍外等待，第一次來參加國慶慶祝活動的Ethan Yong是幸運抽到入場門票的民眾之一，他表示美國慶祝國慶的氛圍與他過去的經驗很不同，「紐約是一個社群為基底的城市。我們聚在一起慶祝。不只是這個國家建國的生日，也是慶祝解放自由的日子，別具意義。」

當日不少想要近距離欣賞煙火的民眾，也紛紛至布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)、登波(Dumbo)及南街海港等熱門觀賞地點；東河濱水步道及哈德遜河沿岸公園則可欣賞不同角度的煙火景觀。

與此同時，很多想要拍攝曼哈頓天際線與煙火的觀眾，也赴威廉斯堡的多米諾公園(Domino Park)卡位，而位置偏好高空視角的洛克斐勒中心觀景台(Top of the Rock)，有機會一次眺望三處煙火施放區域。

欲進入布碌崙大橋段觀賞區的民眾在封鎖範圍外排隊。(記者馬璿╱攝影)
欲進入布碌崙大橋段觀賞區的民眾在封鎖範圍外排隊。(記者馬璿╱攝影)

精華 FAQ

  • 活動包括國際海軍校閱、150架戰機飛行演出、48艘傳統帆船隊伍，以及禮炮與梅西百貨煙火秀等，規模盛大，吸引逾萬民眾到哈德遜河周邊觀賞。

  • 因為今年適逢煙火秀50周年，又碰上美國建國250周年，主辦單位首次在南街海港、哈德遜河下游及布碌崙大橋三處同步施放，並搭配雷射光雕投影。

  • 熱門地點包括布碌崙大橋公園、Dumbo、南街海港、東河濱水步道、哈德遜河沿岸公園、威廉斯堡的多米諾公園，以及洛克斐勒中心觀景台。

梅西 梅西百貨 布碌崙

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