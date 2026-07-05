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台日藝術家聯展 以器物與光影探尋時間

記者許君達╱紐約報導
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由兩名台灣裝置藝術家聯合創作的「福爾摩沙剪影」利用燈光打在擋板上留下的投影營造出...
由兩名台灣裝置藝術家聯合創作的「福爾摩沙剪影」利用燈光打在擋板上留下的投影營造出台灣島的形狀。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓Thomsen Gallery從即日起至14日(周二)舉辦「時之淬鍊」主題展覽，來自台灣、日本以及歐洲的多名藝術家用器物、裝置以及繪畫等形式闡釋各自對「時間」的理解。

本次展覽由紐約團隊PACxARTs組織並策畫，策展人徐之陽表示，本次展覽希望探索時間如何通過不同的角度被詮釋。徐之陽的本職工作是紐約現代藝術博物館(MoMA)中文導覽，他以一些館藏作品所表達的內容舉例，「在時間被鐘錶等現代產品規範以前，人們對時間的概念是一種流動的狀態」，因此在藝術的世界中，時間被感知的方式也應該是多元的。為追求這一效果，參展藝術家的邀請也突出多元性，包括台灣攝影師、燈光藝術家、日本國寶級「備前燒」陶藝傳人，以及擁有建築學甚至天文學背景的藝術家等。

日本「備前燒」傳人金重潤平(Jumpei Kaneshige)用傳統技法製作了大小共13件器物前來參展。據介紹，「備前燒」使用木灰作為上釉的原料，脆弱易逝的灰經過高溫的淬煉，便凝結成了器物表面恆久不變的獨特紋理，藝術家以此來體現時間的凝結與固化。

台灣藝術家張佩筠(Peggy Chang)和謝依庭的作品「福爾摩沙剪影」(Shades of Formosa)使用一組豎起的擋板，利用燈光的入射角度，在白板上投影出台灣島的形狀。主創者表示，台灣長期以來作為被統治的土地，生活其上的人民始終在適應，被迫以一種單一的形貌留影在歷史之中。而這組裝置藝術作品則希望探討自我與土地之間的雙重性，讓台灣本身複雜而多元的面貌在歷史與時間之中得到更多角度的投射。

台灣攝影師邱于真則將自己在紐約的工作室打造成一個留有透光孔的暗箱，讓窗外的都市風景透過小孔打在背景幕牆上。她的作品「光之室」則以此暗箱為背景，用長曝光的手法記錄自己與孩子在這一空間內的活動留影，旨在以留在底片上的片刻身影詮釋「時間的流逝」。

由紐約團隊PACxARTs組織並策畫的展覽「時之淬鍊」在曼哈頓舉辦。(記者許君達...
由紐約團隊PACxARTs組織並策畫的展覽「時之淬鍊」在曼哈頓舉辦。(記者許君達╱攝影)

精華 FAQ

  • 展覽由紐約團隊PACxARTs組織並策畫，主題聚焦「時間」如何被不同形式詮釋，並透過器物、裝置與繪畫等媒材呈現多元觀點。

  • 金重潤平以傳統備前燒技法製作13件器物，利用木灰與高溫淬煉形成獨特紋理，象徵脆弱物質在時間與火候中凝結成恆久形態。

  • 張佩筠與謝依庭以燈光投影台灣島形，反思歷史中的單一化形象；邱于真則用暗箱與長曝光記錄親子身影，表達時間流逝與瞬間留存。

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