迎各國船艦 漢密爾頓堡陸軍基地將施放禮砲
為了慶祝美國建國250周年，位於布碌崙(布魯克林)韋拉札諾海峽大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)下的漢密爾頓堡陸軍基地(Fort Hamilton Army Base)，從1日到3日練習禮砲發射，並將於4日當各國海軍艦艇和高桅帆船遊行船隊經過維拉札諾海峽大橋時施放禮砲。
漢密爾頓堡陸軍基地在通告中稱他們「自豪地紀念美國的歷史，向服役的將士表示敬意，並且得到社區的支持」。他們希望能得到基地周圍居民的諒解，希望上午的禮炮試射不會影響到居民的睡眠。
維拉札諾海峽是進出紐約港一處相對狹窄的海上通道，正因為如此，漢密爾頓堡陸軍基地曾是紐約市港口防禦系統的重要組成部分，也是紐約市如今唯一的現役軍事基地。漢密爾頓堡陸軍基地目前約有2000人，其中包括數百名現役軍人及其家屬、預備役軍人、國民警衛隊成員、國防部員工和承包商以及一些平民。
在每年的布碌崙國殤日紀念活動上，漢密爾頓堡陸軍基地都會為在紀念儀式上施放禮砲，向為國捐軀的將士致敬。
基地預定在4日，當各國海軍艦艇與高桅帆船遊行船隊經過維拉札諾海峽大橋時，正式施放禮砲，以配合建國250周年慶祝活動。 漢密爾頓堡基地已於1日至3日進行禮砲發射練習，並在通告中表示，希望周邊居民理解上午試射可能帶來的噪音影響。 因維拉札諾海峽是進出紐約港的重要狹窄航道，漢密爾頓堡曾是港口防禦系統要角，如今則是紐約市唯一現役軍事基地。
精華 FAQ
基地預定在4日，當各國海軍艦艇與高桅帆船遊行船隊經過維拉札諾海峽大橋時，正式施放禮砲，以配合建國250周年慶祝活動。
漢密爾頓堡基地已於1日至3日進行禮砲發射練習，並在通告中表示，希望周邊居民理解上午試射可能帶來的噪音影響。
因維拉札諾海峽是進出紐約港的重要狹窄航道，漢密爾頓堡曾是港口防禦系統要角，如今則是紐約市唯一現役軍事基地。
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