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迎各國船艦 漢密爾頓堡陸軍基地將施放禮砲

記者胡聲橋／紐約報導
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布碌崙漢密爾頓堡陸軍基地，本周將放禮砲迎接到訪艦船。(USAG Fort Ham...
布碌崙漢密爾頓堡陸軍基地，本周將放禮砲迎接到訪艦船。(USAG Fort Hamilton臉書)

為了慶祝美國建國250周年，位於布碌崙(布魯克林)韋拉札諾海峽大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)下的漢密爾頓堡陸軍基地(Fort Hamilton Army Base)，從1日到3日練習禮砲發射，並將於4日當各國海軍艦艇和高桅帆船遊行船隊經過維拉札諾海峽大橋時施放禮砲。

西班牙軍艦Reina Sofia號，將於4日參加美國250周年國慶遊行。(路透)
西班牙軍艦Reina Sofia號，將於4日參加美國250周年國慶遊行。(路透)

秘魯軍艦BAP Tacna (ARL-158) 號將於4日參加美國250周年國慶...
秘魯軍艦BAP Tacna (ARL-158) 號將於4日參加美國250周年國慶遊行。(路透)

即將於4日參加美國250周年國慶遊行的一艘高桅帆船，3日停靠在新澤西州的Sand...
即將於4日參加美國250周年國慶遊行的一艘高桅帆船，3日停靠在新澤西州的Sandy Hook港附近。(路透)

漢密爾頓堡陸軍基地在通告中稱他們「自豪地紀念美國的歷史，向服役的將士表示敬意，並且得到社區的支持」。他們希望能得到基地周圍居民的諒解，希望上午的禮炮試射不會影響到居民的睡眠。

美國航母尼米茲號(USS Nimitz)4日將參加美國250周年國慶遊行。圖為該...
美國航母尼米茲號(USS Nimitz)4日將參加美國250周年國慶遊行。圖為該航母3日在紐約港行進。(路透)

即將於4日參加美國250周年國慶遊行的一艘高桅帆船，3日停靠在新澤西州的Sand...
即將於4日參加美國250周年國慶遊行的一艘高桅帆船，3日停靠在新澤西州的Sandy Hook港附近。(路透)

維拉札諾海峽是進出紐約港一處相對狹窄的海上通道，正因為如此，漢密爾頓堡陸軍基地曾是紐約市港口防禦系統的重要組成部分，也是紐約市如今唯一的現役軍事基地。漢密爾頓堡陸軍基地目前約有2000人，其中包括數百名現役軍人及其家屬、預備役軍人、國民警衛隊成員、國防部員工和承包商以及一些平民。

民眾3日站在布碌崙的河岸邊觀看正在為4日的美國250周年國慶遊行演練的外國軍艦。...
民眾3日站在布碌崙的河岸邊觀看正在為4日的美國250周年國慶遊行演練的外國軍艦。(路透)

在每年的布碌崙國殤日紀念活動上，漢密爾頓堡陸軍基地都會為在紀念儀式上施放禮砲，向為國捐軀的將士致敬。

精華 FAQ

  • 基地預定在4日，當各國海軍艦艇與高桅帆船遊行船隊經過維拉札諾海峽大橋時，正式施放禮砲，以配合建國250周年慶祝活動。

  • 漢密爾頓堡基地已於1日至3日進行禮砲發射練習，並在通告中表示，希望周邊居民理解上午試射可能帶來的噪音影響。

  • 因維拉札諾海峽是進出紐約港的重要狹窄航道，漢密爾頓堡曾是港口防禦系統要角，如今則是紐約市唯一現役軍事基地。

布碌崙 布魯克林 紐約市 漢密爾頓堡陸軍基地 禮砲

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