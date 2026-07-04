平安歡度國慶 布碌崙將嚴打私放煙花
紐約最近節慶不斷，先是紐約尼克隊半個世紀來勇奪NBA總冠軍，緊接著是美國建國250周年，還有激動人心的世界盃足球賽在大紐約地區進行，這些狂歡的時刻都讓人禁不住想放煙火。不過，專家警告，國慶期間居民不要私自燃放煙花，燃放煙花的事情交給專業人士。
紐約市警察局稱，煙火每年造成近2萬起火災和1萬起人員受傷事件。鑑於這些危險，紐約市實施了嚴格的禁令，所有消費性煙花，包括仙女棒，均屬非法；在紐約市以外的紐約州地區，僅允許燃放某些類型的閃光煙火。
布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)受訪表示，布碌崙目前有一起私自燃放煙花的案件仍在審理中。為了準備慶祝美國獨立250周年，三州地區的執法部門已部署對私自燃放煙火嚴厲打擊。
蔣沙樂稱，去年就在獨立日前幾天，紐約市消防局接到線報後，對布碌崙的一個倉庫進行了大規模的查封行動，共查獲了1000多箱煙火，價值約25萬元，並逮捕了非法煙火販賣團夥的負責人，此人面臨重罪指控。一兩個月前，布碌崙巴斯海灘(Bath Beach)發生一起煙火爆炸案，兩名少年被炸傷，其中一人數根手指被炸斷。
「每年我們都會看到有人失去手指或嚴重受傷，」蔣沙樂說，「我們會聯合調查，努力查獲從鄰近州(例如賓州)流入的非法煙火」。
私自燃放煙花還是火災的一大來源，會導致自家建築和鄰近建築的的火災。律師芬茲(Brandon Finz)警告，住家附近燃放煙花最大的問題是經濟上的，訴訟賠償金可能高達七位數，這意味著房主可能要承擔巨大的個人責任。
「人們可能會想，『我的房屋保險可以保護我』。然而，這是房主的一個嚴重錯誤，因為通常情況下，房屋保險並不能免除你的民事責任」，芬茲說，「如果有人在你家嚴重受傷，你可能會被起訴」。
因為國慶前後常有人燃放煙花慶祝，但此舉在紐約市多屬違法，且容易造成火災、爆炸與人員重傷，因此檢方呼籲民眾交由專業人士處理。 報導指出，煙火每年造成大量火災與受傷事故，曾有少年被炸斷手指，也可能引發鄰近建築火災，甚至讓房主面臨高額民事賠償與訴訟。 律師指出，房屋保險通常不會免除民事責任，若煙花導致他人受傷或房屋失火，房主可能被起訴，賠償金額甚至可能高達七位數。
精華 FAQ
因為國慶前後常有人燃放煙花慶祝，但此舉在紐約市多屬違法，且容易造成火災、爆炸與人員重傷，因此檢方呼籲民眾交由專業人士處理。
報導指出，煙火每年造成大量火災與受傷事故，曾有少年被炸斷手指，也可能引發鄰近建築火災，甚至讓房主面臨高額民事賠償與訴訟。
律師指出，房屋保險通常不會免除民事責任，若煙花導致他人受傷或房屋失火，房主可能被起訴，賠償金額甚至可能高達七位數。
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