平安歡度國慶 布碌崙將嚴打私放煙花

專家提醒，國慶期間不要私自燃放煙花。(本報檔案照)

紐約最近節慶不斷，先是紐約尼克隊半個世紀來勇奪NBA 總冠軍，緊接著是美國建國250周年，還有激動人心的世界盃足球賽在大紐約地區進行，這些狂歡的時刻都讓人禁不住想放煙火。不過，專家警告，國慶期間居民不要私自燃放煙花 ，燃放煙花的事情交給專業人士。

紐約市 警察局稱，煙火每年造成近2萬起火災和1萬起人員受傷事件。鑑於這些危險，紐約市實施了嚴格的禁令，所有消費性煙花，包括仙女棒 ，均屬非法；在紐約市以外的紐約州地區，僅允許燃放某些類型的閃光煙火。

布碌崙 地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)受訪表示，布碌崙目前有一起私自燃放煙花的案件仍在審理中。為了準備慶祝美國獨立250周年 ，三州地區的執法部門已部署對私自燃放煙火嚴厲打擊。

蔣沙樂稱，去年就在獨立日前幾天，紐約市消防局接到線報後，對布碌崙的一個倉庫進行了大規模的查封行動，共查獲了1000多箱煙火，價值約25萬元，並逮捕了非法煙火販賣團夥的負責人，此人面臨重罪指控。一兩個月前，布碌崙巴斯海灘(Bath Beach)發生一起煙火爆炸案，兩名少年被炸傷，其中一人數根手指被炸斷。

「每年我們都會看到有人失去手指或嚴重受傷，」蔣沙樂說，「我們會聯合調查，努力查獲從鄰近州(例如賓州)流入的非法煙火」。

私自燃放煙花還是火災的一大來源，會導致自家建築和鄰近建築的的火災。律師芬茲(Brandon Finz)警告，住家附近燃放煙花最大的問題是經濟上的，訴訟賠償金可能高達七位數，這意味著房主可能要承擔巨大的個人責任。

「人們可能會想，『我的房屋保險可以保護我』。然而，這是房主的一個嚴重錯誤，因為通常情況下，房屋保險並不能免除你的民事責任」，芬茲說，「如果有人在你家嚴重受傷，你可能會被起訴」。