徐國勇紐約開講 談台灣國安、經濟與社福

民進黨祕書長徐國勇，在紐約台灣會館發表專題演講。(記者戴慈慧／攝影)

台灣民進黨祕書長徐國勇日前應紐約台灣會館邀請，在皇后區法拉盛 以「台灣民主與福利國家之路」為題發表演講。他表示，台灣完成第二次政黨輪替後，民主制度才真正穩固；面對中國持續施壓，政府除強化國防及國家韌性，也將透過加薪、減稅及增加社會福利，讓經濟發展成果全民共享，逐步朝福利國家邁進。

民進黨祕書長徐國勇在紐約台灣會館演講後開放現場提問，與僑胞就台灣民主、國防及兩岸情勢等議題交流。(記者戴慈慧／攝影)

徐國勇表示，政治學者認為，民主制度須經過兩次以上政黨輪替，才能證明政權能夠和平轉移。他指出，台灣2000年首次政黨輪替具有重要歷史意義，2016年再次完成政黨輪替後，民主制度更加成熟，也逐步深化與美國等民主國家的合作。

談到台灣未來面臨的挑戰時，徐國勇表示，中國持續對台施壓及武力恫嚇仍是最大的外部威脅，內部則面臨假訊息、網路攻擊及政治對立等問題。他表示，政府近年持續推動潛艦國造、強化通訊、能源及社會韌性，希望提升台灣自我防衛能力，也讓社會在面對各種危機時維持正常運作。

民進黨祕書長徐國勇應民進黨美東黨部邀請，在法拉盛紐約台灣會館發表專題演講。台北市議員林亮君、苗博雅及民進黨發言人吳崢等人出席，活動結束後與僑胞合影。(記者戴慈慧／攝影)

除了國安議題，徐國勇也將演講重點放在經濟與社會福利。他表示，台灣近年經濟持續成長，但高科技產業快速發展也帶來貧富差距問題，因此政府希望透過加薪、減稅、育兒補助及長照等政策，減輕家庭負擔，讓更多民眾共享經濟發展成果，逐步朝福利國家發展。他補充說，台灣的吉尼係數在已開發國家中維持相對穩定，但仍須持續推動相關政策，避免貧富差距進一步擴大。

談及此次訪美行程，徐國勇表示，距離上次訪問紐約已十多年，這次趁民進黨地方選舉提名工作告一段落，安排赴美探望老朋友，也藉此與海外僑胞交流，分享台灣目前的政治、經濟及社會發展。