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松柏之家慶國慶 致敬30位來美逾50年華人

記者胡聲橋／紐約報導
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松柏之家邀請30位在美國生活超過50年的會員上台，共慶美國建國250周年。(記者...
松柏之家邀請30位在美國生活超過50年的會員上台，共慶美國建國250周年。(記者胡聲橋／攝影)

松柏之家社區服務中心日前在布碌崙(布魯克林)翠園酒家(Park Asia)舉辦美國獨立250周年慶祝活動，並為生日在7、8、9三個月的會員慶生。民代、社區領袖、各界嘉賓及250位長者會員齊聚一堂，共同慶祝這個具有歷史意義的重要時刻，同時向多年來為美國繁榮發展作出貢獻的華裔社區致敬。

這次慶祝活動以美國國歌拉開序幕，並邀請民代和社區領袖致詞。這次活動還特別表彰了30位在美國生活超過50年的松柏之家會員。主辦方首先在大屏幕上播放這些長者自我介紹的短視頻，然後邀請這30位長者走上舞台，為其獻上禮物。現場觀眾向這30位長者表示祝福，共同祝賀美國250周年生日。

「作為移民，我對美國懷著深深的感恩。這片土地給予我們重新開始的機會，讓我們憑著努力和堅持，為家庭創造更美好的未來，也讓我們有機會服務社區、回饋社會」，松柏之家社區服務中心總裁陳偉儀致辭說，「今天，我們不只是慶祝美國250歲生日，更是在慶祝自由、希望、包容，以及每一位移民用汗水寫下的美國故事」。她表示，松柏之家將繼續秉持服務社區的使命，支持新移民融入社會，讓每一位居民都能感有歸屬感。

主辦方和嘉賓在慶祝活動中為美國國慶和長者生日切生日蛋糕。(記者胡聲橋／攝影)
主辦方和嘉賓在慶祝活動中為美國國慶和長者生日切生日蛋糕。(記者胡聲橋／攝影)

州參議員陳學理、州眾議員寇頓(Willim Ccolton)和鄭永佳、市議員莊文怡，以及布碌崙地區檢察官辦公室第二庭審局局長處長吳建宏(Kin Ng, Esq.)等出席活動，共慶美國建國250周年，祝福長者身體健康，快樂長壽，並祝華社更加團結、繁榮和發達。

這次慶祝活動還為生日在7、8、9三個月的會員舉行集體生日慶典，為其安排了生日祝福、切蛋糕、精采文藝表演、美國歷史有獎問答及幸運抽獎等活動環節，讓長者在歡樂溫馨的氣氛中共度難忘時光。

精華 FAQ

  • 活動以美國獨立250周年為主題，邀請民代、社區領袖及250位長者同慶，並以國歌揭幕，凸顯對美國建國歷史與移民貢獻的敬意。

  • 主辦方特別向30位在美國生活超過50年的會員致敬，先播放自我介紹短片，再請他們上台接受禮物，感謝其長年扎根社區與貢獻家庭。

  • 除慶祝國慶外，活動也為7至9月壽星舉辦集體生日會，包含切蛋糕、文藝表演、美國歷史有獎問答與幸運抽獎，讓長者歡樂相聚。

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