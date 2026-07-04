金兌錫頒州眾議會褒揚狀 表彰律師莫虎

州眾議員金兌錫向市警亞裔警官協會(AAPEX)主席、律師莫虎(左)，頒發紐約州眾議會褒揚狀。(金兑錫辦公室提供)

州眾議員金兌錫(Ron Kim)近日在皇后區法拉盛辦公室向市警亞裔 警官協會(AAPEX)主席、律師莫虎(Hugh Mo)頒發紐約州 眾議會褒揚狀，表彰他多年來在法律、警務及亞裔社區服務方面的貢獻。

頒獎儀式上，金兌錫歡迎莫虎及其家人、社區人士到場，並肯定莫虎長期為亞裔社群發聲、推動亞裔在法律與執法體系中獲得更多發展機會。金兌錫表示，莫虎的職業生涯和多年服務，展現了紐約州公共服務精神，值得表彰。

莫虎被視為亞裔美國人在法律與執法領域的重要先行者。1984年他被任命為市警局副局長兼審判廳長，也是首位獲任該職位的亞裔。此後，他持續投入公共服務，並透過亞裔警政高層協會，支持亞裔執法人員的職業發展，協助他們在警務體系中爭取更多成長與晉升空間。

州眾議員金兌錫表示，莫虎是紐約的典範人物。(金兑錫辦公室提供)

金兌錫表示，莫虎是紐約的典範人物，其成就與服務精神代表了社區的驕傲。他說：「莫虎是一位傑出的紐約人，他的職業生涯和多年服務體現了紐約州最好的一面。我們為他的成就感到自豪，也希望藉此肯定他多年來的貢獻。未來我也期待繼續與他及其組織合作，支持我們的社區。」

莫虎在接受褒揚狀後，感謝金兌錫的肯定，並表示將繼續為社區努力，推動亞裔在公共服務與執法領域取得更大發展。