我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

金兌錫頒州眾議會褒揚狀 表彰律師莫虎

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
州眾議員金兌錫向市警亞裔警官協會(AAPEX)主席、律師莫虎(左)，頒發紐約州眾...
州眾議員金兌錫向市警亞裔警官協會(AAPEX)主席、律師莫虎(左)，頒發紐約州眾議會褒揚狀。(金兑錫辦公室提供)

州眾議員金兌錫(Ron Kim)近日在皇后區法拉盛辦公室向市警亞裔警官協會(AAPEX)主席、律師莫虎(Hugh Mo)頒發紐約州眾議會褒揚狀，表彰他多年來在法律、警務及亞裔社區服務方面的貢獻。

頒獎儀式上，金兌錫歡迎莫虎及其家人、社區人士到場，並肯定莫虎長期為亞裔社群發聲、推動亞裔在法律與執法體系中獲得更多發展機會。金兌錫表示，莫虎的職業生涯和多年服務，展現了紐約州公共服務精神，值得表彰。

莫虎被視為亞裔美國人在法律與執法領域的重要先行者。1984年他被任命為市警局副局長兼審判廳長，也是首位獲任該職位的亞裔。此後，他持續投入公共服務，並透過亞裔警政高層協會，支持亞裔執法人員的職業發展，協助他們在警務體系中爭取更多成長與晉升空間。

州眾議員金兌錫表示，莫虎是紐約的典範人物。(金兑錫辦公室提供)
州眾議員金兌錫表示，莫虎是紐約的典範人物。(金兑錫辦公室提供)

金兌錫表示，莫虎是紐約的典範人物，其成就與服務精神代表了社區的驕傲。他說：「莫虎是一位傑出的紐約人，他的職業生涯和多年服務體現了紐約州最好的一面。我們為他的成就感到自豪，也希望藉此肯定他多年來的貢獻。未來我也期待繼續與他及其組織合作，支持我們的社區。」

莫虎在接受褒揚狀後，感謝金兌錫的肯定，並表示將繼續為社區努力，推動亞裔在公共服務與執法領域取得更大發展。

精華 FAQ

  • 獲頒褒揚狀的人是市警亞裔警官協會主席、律師莫虎。金兌錫在法拉盛辦公室舉行頒獎，肯定他長年在法律、警務與社區服務上的努力與影響。

  • 莫虎被表彰，主要因他多年來推動亞裔社群發聲，也支持亞裔在法律與執法體系中的發展機會，並透過相關組織協助警界後進成長與晉升。

  • 金兌錫稱莫虎是紐約的典範人物，認為其職業生涯與服務精神展現紐約州最好的一面，並表示未來將持續與他及其組織合作支持社區。

亞裔 紐約州

上一則

成龍補習班暑期班7/6開課新增布碌崙20大道分校 提供多項學費優惠

下一則

迎各國船艦 漢密爾頓堡陸軍基地將施放禮砲
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

角聲43周年籌款晚會 表彰服務華社人士

角聲43周年籌款晚會 表彰服務華社人士
王毅竣訪世報 談參選民事法官

王毅竣訪世報 談參選民事法官
美國亞裔婦女聯盟AAWC 第39屆年度獎學金頒獎晚宴

美國亞裔婦女聯盟AAWC 第39屆年度獎學金頒獎晚宴
培育警界人才 天普警局頒探索者獎學金

培育警界人才 天普警局頒探索者獎學金

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐