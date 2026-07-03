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紐約市近5000人露宿街頭 10多年新高 遊民危機嚴峻

記者胡聲橋╱紐約報導
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紐約市遊民人數創歷史新高，比去年增加了11%。(美聯社)
紐約市遊民人數創歷史新高，比去年增加了11%。(美聯社)

市社會服務局(DSS)2日發布的年度「遊民外展人口調查」(HOPE)報告顯示，今年有近5000名紐約市民露宿街頭、地鐵或公園，創十多年來的最高紀錄，比去年增加了400多人。該調查統計的是某一個夜晚露宿紐約街頭的人數，不包括居住在遊民所的遊民。

這項關於遊民人數的年度統計是聯邦法律規定的，以衡量有多少遊民選擇離開市政府的收容系統。今年，紐約市共找到4991名遊民露宿街頭，比2025年增加了11%。與此同時，紐約市每晚有超過8萬2000名市民居住在遊民所。紐約市正面臨著嚴峻的遊民危機。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)緊急開放了430多個新的遊民所床位，這些床位比傳統遊民所的床位更靈活，例如沒有宵禁。紐約市還恢復了對遊民露營的清理行動，但清理行動由遊民服務局(DHS)，而不是市警察局負責。

這項調查的數據顯示，布碌崙(布魯克林)和曼哈頓的街頭遊民人數增加，而地鐵內的遊民人數有所減少，為疫情爆發以來的最低水準。

儘管遊民人數激增，但大多數遊民仍然居住在遊民所，這得益於紐約市獨特的「庇護權」法律，該法律保障所有提出庇護申請的人都能獲得床位。根據社會服務部公布的數據，紐約市遊民露宿街頭的比例不到5%，而洛杉磯和波特蘭(Portland)等城市的比率則高達60%以上。

社會服務局局長道爾頓(Erin Dalton)在一份聲明中表示，「我們承認，今年的統計數據也證實，紐約市大多數遊民都住在庇護所裡，但我始終將幫助那些露宿街頭的人放在首位，為他們提供個性化的住房選擇和支持，以滿足他們的獨特需求，並幫助他們實現長期穩定的生活」。

社會服務部官員表示，今年頭三個月，已有300多名露宿街頭和地鐵的紐約市民透過被稱為「安全港灣」項目獲得了永久住房。

精華 FAQ

  • HOPE調查顯示，今年共有4991名遊民露宿街頭、地鐵或公園，較去年增加逾400人，並創下十多年來的最高紀錄。

  • 市長曼達尼緊急開放430多個較靈活的遊民所床位，並恢復清理遊民露營行動，由遊民服務局而非警察局負責執行。

  • 數據顯示，布碌崙與曼哈頓的街頭遊民人數增加，但地鐵內遊民人數下降，並降至疫情爆發以來的最低水準。

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