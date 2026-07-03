煙火、帆船巡遊、世界盃…獨立日長周末紐約市安保升級

紐約市府、市警(NYPD)與美國海岸防衛隊召開安全簡報，表示全市將進入高度警戒與加強部署狀態。(市長辦公室提供)

獨立日長周末將迎來多項大型活動，包括「Sail 250」帆船巡遊、梅西獨立日煙火，以及世界盃 16強賽事；紐約市 府、市警(NYPD)與美國海岸防衛隊召開安全簡報，表示全市將進入高度警戒與加強部署狀態，雖目前沒有具體且可信的威脅，但市警將派出大量警員、重武器小組、警犬、港口、航空及反無人機單位，並提醒民眾預留交通時間、配合安檢、避免攜帶違禁物品。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)表示，今年獨立日周末活動密集，紐約將同時迎來紀念建國250周年的水上及空中慶典、4日晚間的梅西煙火，以及5日下午在新澤西體育場舉行的巴西對挪威的世界盃16強賽。

針對帆船巡遊，市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，近百艘船隻及約2萬7000名水手、船員和貴賓將抵達紐約水岸。7月3日下午1時起，15艘高桅帆船將自地獄門大橋(Hell Gate Bridge)附近沿東河向南航行至南街海港；7月4日上午，國際海軍檢閱將於7時至9時舉行，高桅帆船巡遊約9時30分自韋拉札諾海峽大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)出發，預計至中午12時15分，國際空中檢閱則於上午10時15分至11時30分進行。

市府表示，民眾可在曼哈頓西側多處指定地點觀賞哈德遜河船隊巡遊，包括西55街、西44街、西24街、西11街、Christopher Street及Laight Street等入口。所有指定觀賞區均將設置安檢，民眾需通過金屬探測器及包袋檢查。市警提醒，不得攜帶揹包、冷藏箱、折疊椅、毯子、無人機、酒精飲品、雨傘，或其它可能阻擋視線及造成安全風險的物品。西側公路(West Side Highway)59街以南在4日下午2時前可能間歇封閉，且當日59街以南禁止商用車通行。

梅西煙火今年亦為50周年，將於4日晚9時25分在東河上空施放。市府表示，羅斯福快速路(FDR Drive)的公共觀賞區將於晚6時開放；為安裝煙火設備，布碌崙大橋(Brooklyn Bridge)本周已有間歇性車道及人行道封閉，並將於4日上午8時起雙向關閉車輛與行人通行，直到翌日凌晨4時。羅斯福快速路則將自4日下午3時起，在East Houston Street至Battery Park Underpass之間雙向關閉。

市警表示，煙火現場同樣將設置包袋檢查及金屬探測器。前往東河沿線觀看煙火的民眾應盡量搭乘公共交通，因觀賞區周邊道路將封閉、停車位極為有限。地鐵及巴士將按周六班表營運，MTA並將加開列車協助疏運。

除國慶活動外，7月5日下午4時，巴西隊將在新澤西體育場對陣挪威隊。市府提醒，世界盃賽事期間交通將十分繁忙，曼哈頓多條巴士及接駁車專用路線將於當日上午10時起啟用，最晚持續至晚10時，包括42街至59街之間的第五、第六大道，以及42街從第一大道至12大道、西40街和西41街部分路段等。

蒂池表示，紐約目前處於「高度威脅環境」，市警情報、反恐、聯合反恐特遣隊將持續即時監測國內外威脅。市警將部署爆炸物偵測犬、拆彈人員、重武器小組、反恐快速反應點、便衣警員、航空及港口單位。自6月13日以來，市警與聯邦執法部分已攔截或處置97架違反臨時飛行限制區的無人機；市警警告，若無人機違規進入限制空域，將被扣押。