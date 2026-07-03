奔流第三季啟動儀式暨紐約論壇 聚焦紐滬合作新機遇

「奔流：從上海出發——全球城市人文對話」第三季啟動儀式暨紐約論壇近日在彭博總部舉行。(主辦方提供)

「奔流：從上海出發——全球城市人文對話」第三季啟動儀式暨紐約論壇近日在彭博總部舉行。論壇以「江河奔湧，機遇共生」為主題，聚焦上海與紐約在金融開放、消費活力、商務區發展及美中民間交流等領域的合作機遇，吸引美國政商界、文化界、學術界逾200名嘉賓出席。

中國駐美大使館 公使唐志文在致辭中表示，兩國首腦5月在北京舉行歷史性會晤，為中美關係提供戰略引領，也為各領域的交流合作帶來新機遇。上海和紐約作為地方合作的重要城市代表，應繼續發揮標竿作用，為構建建設性戰略穩定關係作出新的貢獻。

彭博創辦人、彭博慈善基金會創辦人彭博(Michael Bloomberg)在歡迎辭中表示，偉大的城市不僅彼此競爭，也重視相互借鑑。此次對話為上海與紐約交流經驗、深化協作提供了重要平台。

啟動儀式上，彭博、唐志文、中國駐紐約副總領事馬蕭蕭、彭博副董事長夏皮羅(Mary Schapiro)、上海市人民政府新聞辦公室主任陳怡群、上海報業集團社長胡明華等，共同啟動「奔流」第三季上海紐約雙城對話。

在主旨對談環節，清華大學戰略與安全研究中心主任、國際關係學系教授達巍，與彭博首席經濟學家歐樂鷹(Tom Orlik)從全球化趨勢與美中關係角度討論上海、紐約的城市競爭力。

論壇也設置「投資中國：上海與紐約的金融合作機遇」圓桌。與會嘉賓表示，全球資本對中國市場的理解，正從傳統增長邏輯，轉向人工智能、高端製造、金融開放與制度型市場建設。上海作為金融開放樞紐、資產配置中心和創新企業集聚地，正成為連接國際資本與中國機會的重要入口。

「消費新勢力：上海紐約雙城機遇」圓桌中，與會嘉賓認為，上海與紐約的消費活力不僅來自市場規模，也來自持續創造體驗、理解消費者需求及激活城市空間的能力。姚基金理事長姚明表示，體育賽事的價值早已超越比賽本身，媒體傳播、公眾期待與頂級運動員參與，使賽事在開賽前即成為城市文化與公共情緒的一部分。