曼哈頓下城國慶遊行 華埠200人團隊參與…籲華人捧場

曼哈頓下城歷史學會將在7月4日國慶當日舉辦第11屆國慶日巡遊，邀各族裔社區廣泛參與。來自華埠的社區團體將聯合出動超過200人的隊伍，並呼籲紐約全市華人積極前往捧場。(華埠共同發展機構提供)

由曼哈頓 下城歷史學會(Lower Manhattan Historical Association)主辦的第11屆國慶日下城巡遊將於4日中午在曼哈頓最南端的歷史街區舉行，曼哈頓華人 社區將有超過200人參加。社區人士呼籲華人積極到場加入隊伍，以彰顯本族群在美國歷史中的價值與能見度。

巡遊從曼哈頓炮台公園(Battery Park)出發，迂迴繞經下城南部的多條歷史街道，結束於獨立戰爭時期的歷史地標弗朗薩斯酒館博物館(Fraunces Tavern Museum)。根據時間表，4日上午11時45分將在炮台公園內的克林頓城堡(Castle Clinton)上舉行升旗儀式，遊行隊伍集結完畢後，12時30分巡遊開始。

據了解，已報名參加遊行的包括紐約華裔、非洲裔、西語裔、蘇格蘭裔等個族群的社區代表，其中華人團隊將由一面巨大的美國國旗開路，跟隨其後的是華人舞龍隊，而總共六隻醒獅將分列龍與旗的兩側。來自紐約華裔美國退伍軍人會的華裔老兵、華策會人瑞中心的華裔長者以及多家華埠 社區機構的各界人士將跟隨龍與獅一同行進。

華埠共同發展機構行政總監陳作舟呼籲紐約華人積極參與本場遊行，以彰顯「我們也是這個國家的一部分」。他以一張1869年太平洋鐵路通車慶典時的老照片為例，表示「華人參與了這條鐵路的建設並起到了重要作用，當時卻被排除在通車典禮之外。而如今時代不同了，我們被邀請加入這場共同的歡慶，那麼自然要用最大的陣勢來彰顯我們的存在」。陳作舟說，「美國由所有移民、所有族裔共同構成，華人自不例外，但其他族裔不一定會主動去學習和了解華人與美國歷史之間的聯繫，因此需要我們更主動去彰顯自己的存在。」

華人社區團隊將從4日上午11時30分左右開始集結，地點位於克林頓城堡東側，所有人均可免費加入，無須預約或報名。