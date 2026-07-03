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NineDot鋰電工程惹議 議員促停工調查

記者戴慈慧／紐約報導
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市議員黃友興表示，NineDot Energy鋰電池儲能設施施工單位疑似在未取得...
市議員黃友興表示，NineDot Energy鋰電池儲能設施施工單位疑似在未取得施工許可下進行挖掘工程。（圖截自黃友興YouTube頻道）

皇后區中村(Middle Village)擬建的NineDot Energy鋰電池儲能設施爭議持續延燒。市議員黃友興(Phil Wong)近日表示，施工單位疑似在未取得施工許可下進行挖掘工程，要求紐約市樓宇局(DOB)暫停核發相關許可，待完成第二階段環境場址評估後，再決定是否核准施工。同日，黃友興辦公室人員在工地外監督施工時，並傳出遭承包商負責人涉嫌推擠，警方已到場受理報案。

這項儲能計畫近月來持續引發社區反彈。黃友興日前曾與居民召開記者會，指出基地緊鄰128學校、托兒中心、動物醫院及住宅區，居民擔心鋰電池火災及土地污染風險，要求市府重新檢討選址，並完成環境調查後再推動工程。

黃友興表示，辦公室人員7月1日上午約9時巡查工地時，目擊怪手正在進行挖掘作業，現場工人表示工程已獲准施工。不過，辦公室向DOB查證後，獲告知該工程尚未取得施工變更許可(Alteration Permit)，依法不應進行挖掘，因此要求樓宇局立即調查，並對施工單位採取執法行動。

他表示，辦公室先前取得一份第一階段環境場址評估報告，內容指出該基地存在環境污染疑慮，並建議進一步進行第二階段調查，以確認是否有土壤污染及污染程度。但NineDot至今尚未完成第二階段評估，因此不應繼續施工。

此外，黃友興表示，當天下午辦公室人員在人行道拍攝施工情況時，一名NineDot承包商負責人涉嫌推擠正在錄影的辦公室職員。紐約市警104分局獲報到場處理並製作報案紀錄。黃友興表示，整起事件已被現場影片拍下，並公布於其官方YouTube頻道。

NineDot Energy是紐約市近年積極發展社區型鋰電池儲能系統的業者之一，在紐約市多個行政區都有相關計畫。公司過去表示，相關設施符合消防安全規範，可提升電網穩定，並協助推動潔淨能源。

截至目前，NineDot Energy、DOB及承包商尚未就黃友興提出的指控公開回應，警方也尚未公布案件後續調查結果。

精華 FAQ

  • 他表示工地在未取得施工變更許可下疑似先行挖掘，且基地尚未完成第二階段環評，依法不應繼續施工，因此要求DOB先調查再決定是否核准。

  • 居民擔心設施緊鄰學校、托兒中心與住宅區，若發生鋰電池火災，可能危及周邊安全；同時也憂慮基地過去可能有污染，應先完成環境調查。

  • 黃友興辦公室人員在工地外監督時，疑遭承包商負責人推擠錄影，警方104分局已到場受理報案並製作紀錄，但目前相關單位尚未公開回應。

皇后區 紐約市 黃友興

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