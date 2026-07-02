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紐約重啟「羞恥貼紙」阻掃街車主將面臨罰單+難撕雙重懲罰

記者顏嘉瑩／紐約報導
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阻擋了市府街頭掃街車的違規車主在面臨65元罰款的同時，還將被貼上「羞恥」警告貼紙...
阻擋了市府街頭掃街車的違規車主在面臨65元罰款的同時，還將被貼上「羞恥」警告貼紙。示意圖。(本報檔案照)

紐約市清潔局(DSNY)宣布，為懲罰阻擋了市府街頭掃街車的違規停車車主，該局將恢復使用一種極難清除的「羞恥(Shame)」警告貼紙；日後，違規車主在面臨65元罰款的同時，稽查人員亦將直接把警告貼紙貼在違規車輛的車窗上。

在2011年，由於大量車主投訴該貼紙「黏性過強、極難撕除」，市議會曾一度剝奪了清潔局使用該貼紙的權力。而當局日前批准重啟這項措施。市清潔局長安德森(Gregory Anderson)表示，重新引入貼紙懲罰將有助於保持市容整潔。

「重啟法案修正了前屆市議會犯下的重大錯誤，賦予我們額外的工具來有效清潔城市街道」，安德森在聲明中指出，「那些將個人便利置於社區整潔之上的自私車主，很快就得一邊動手撕掉車上的貼紙，一邊繳納違規罰單」。

近年來，清潔局一直尋求更大權限來懲罰阻擋掃街車的駕駛人。其中包括此前曾向州府提案，試圖在掃街車上加裝攝像頭，以便對任何被拍到阻擋清潔卡車去路的車主自動開罰，不過該提案尚未獲得通過。未按規定移車以配合市府掃街車作業，目前面臨65元的罰款。

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