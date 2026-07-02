3州地區破獲盜車團夥 逾60人涉竊近百車

大紐約地區破獲特大汽車盜竊團夥，共有 60多人遭指控和指控。(新澤西州警察局提供)

新澤西執法部門近日搗毀一個活動範圍遍及紐約州、新澤西州 、賓州 和康乃狄克州 的特大汽車盜竊團夥。新澤西州總檢察長達文波特(Jennifer Davenport)宣布，已對該盜車團夥的63名嫌疑人提起訴訟，他們被指控盜竊了90多輛汽車，總價值超過800萬元。

達文波特稱，「從各社區被盜的高檔車輛通過一個有組織的販運網絡流入市場，並經由中間人、銷贓物者、買家和協助者組成的網絡出售，最終被販運到西非」。所有被告都被指控犯有一級敲詐勒索罪，被告還面臨多項二級和三級指控，包括參與汽車盜竊販運網路、盜竊機動車輛、接收贓物和入室盜竊。

新澤西州警察局代理局長亨格穆勒(Jeanne Hengemuhle)表示，「對這起案件的調查歷時一年，這是新澤西州近年來規模最大的有組織汽車盜竊案之一」；「許多被告都是執法部門知曉的慣犯，他們之前參與的類似犯罪凸顯了該犯罪團夥非常狡猾和頑固」。

據報道，該團夥的頭目來自紐瓦克(Newark)。2025年6月至2026年6月期間，該團夥從三州地區的民宅和商店盜竊了包括路虎(Land Rovers)、攬勝(Range Rovers)和寶馬休旅車在內的多款豪車。檢方稱，這些車輛通常是在入室盜竊車鑰匙後，直接從居民車道上被盜走的。被盜車輛中包括一輛價值50萬元的法拉利和一輛價值超過17萬元的保時捷，這兩輛車均是從新澤西州沃爾德威克(Waldwick)的一家商店被盜的。

新澤西州代理保險詐欺檢察官庫尼(Bernard Cooney)表示，「許多被盜車輛被運往新澤西州歐文頓(Irvington)或紐約布朗士的一家造船廠」。檢方稱，在歐文頓造船廠，一名員工將偷來的車輛裝載到貨櫃上，然後運出港口。這些車輛最終被運往加納(Ghana)和奈及利亞(Nigeria)。目前尚不清楚他們是如何瞞過港口將貨物運出的。

庫尼還表示，被盜車輛被用於其他犯罪活動，包括在紐瓦克發生的一起持械搶劫案。「這些汽車竊盜集團的危害遠不止偷車那麼簡單。他們危害公共安全，引發暴力犯罪，並在社區中製造恐慌」。