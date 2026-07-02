110°F高溫來襲 專家提供「保命」指南

夏天最容易中暑。圖為一名婦女在戶外活動時使用袖珍電風扇。(路透)

1日起，紐約迎來極端高溫，最高溫度達100°F(約38°C)，體感更飆至110°F(43°C)，並將持續整個獨立日周末。專家提醒民眾若計畫]外出接送孩子、燒烤、海邊遊玩， 或需要長時間在戶外工作， 都應提前做好防暑準備。

紐約百康仁德醫療集團(Rendr)家庭科醫生林恭慶(Kung Ching Lin, DO)提醒，高溫不僅讓人感到不舒服， 更可能引發熱痙攣， 甚至危及生命的中暑。但這些都可以預防， 關鍵在於及早識別身體發出的信號， 並及時採取正確措施。

他說，人們在烈日運動後，腹部、手臂或腿部肌肉劇痛抽搐。此時應立刻停止活動，躲進陰涼處，小口喝白水，或者諮詢醫生是否可以喝電解質飲料。遠離酒精、咖啡和濃茶，因為它們會加重脫水。而人們在大量出汗後，脖子、胸口出現紅色小水皰，又癢又痛，出疹子的地方要保持幹燥，撲爽身粉，轉移到涼爽環境。

他說，在夏天，中暑最危險。如果有人體溫達到104°F(40°C)以上，伴隨神志不清、昏迷、皮膚滾燙幹燥、脈搏強快，這些都是熱射病前兆，可能危及生命。此時應立即撥打急救電話，同時把患者移至陰涼處，脫衣，用涼水擦身、風扇吹濕毛巾降溫，等待救援。

林恭慶還說，患有心／肺疾病(如哮喘)者、嬰幼兒、老人和戶外重體力勞動者在夏天最容易生病，他提醒這些人群要避免在午後至傍晚外出，這些時段不僅氣溫高，臭氧濃度也處於峰值。如果出現呼吸急促、胸痛、咳嗽，須盡快就醫。

他指出，高溫防暑有六個關鍵細節，包括補水；衣著輕薄、淺色、寬鬆的純棉衣物，戴帽子、墨鏡、塗防曬；室內

白天要拉遮光簾，夜晚再開窗通風；外出時間盡量安排在清晨；部分藥物(如某些降壓藥、精神類藥物、抗生素等)可能增加身體對高溫或日光的敏感性；關愛他人，每天給獨居老人、年長親友打電話問候。