我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

蘋果新機攻勢要來了 5款新iPhone將接力登場 摺疊機備貨衝1000萬支

110°F高溫來襲 專家提供「保命」指南

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏天最容易中暑。圖為一名婦女在戶外活動時使用袖珍電風扇。(路透)
夏天最容易中暑。圖為一名婦女在戶外活動時使用袖珍電風扇。(路透)

1日起，紐約迎來極端高溫，最高溫度達100°F(約38°C)，體感更飆至110°F(43°C)，並將持續整個獨立日周末。專家提醒民眾若計畫]外出接送孩子、燒烤、海邊遊玩， 或需要長時間在戶外工作， 都應提前做好防暑準備。

紐約百康仁德醫療集團(Rendr)家庭科醫生林恭慶(Kung Ching Lin, DO)提醒，高溫不僅讓人感到不舒服， 更可能引發熱痙攣， 甚至危及生命的中暑。但這些都可以預防， 關鍵在於及早識別身體發出的信號， 並及時採取正確措施。

他說，人們在烈日運動後，腹部、手臂或腿部肌肉劇痛抽搐。此時應立刻停止活動，躲進陰涼處，小口喝白水，或者諮詢醫生是否可以喝電解質飲料。遠離酒精、咖啡和濃茶，因為它們會加重脫水。而人們在大量出汗後，脖子、胸口出現紅色小水皰，又癢又痛，出疹子的地方要保持幹燥，撲爽身粉，轉移到涼爽環境。

他說，在夏天，中暑最危險。如果有人體溫達到104°F(40°C)以上，伴隨神志不清、昏迷、皮膚滾燙幹燥、脈搏強快，這些都是熱射病前兆，可能危及生命。此時應立即撥打急救電話，同時把患者移至陰涼處，脫衣，用涼水擦身、風扇吹濕毛巾降溫，等待救援。

林恭慶還說，患有心／肺疾病(如哮喘)者、嬰幼兒、老人和戶外重體力勞動者在夏天最容易生病，他提醒這些人群要避免在午後至傍晚外出，這些時段不僅氣溫高，臭氧濃度也處於峰值。如果出現呼吸急促、胸痛、咳嗽，須盡快就醫。

他指出，高溫防暑有六個關鍵細節，包括補水；衣著輕薄、淺色、寬鬆的純棉衣物，戴帽子、墨鏡、塗防曬；室內

白天要拉遮光簾，夜晚再開窗通風；外出時間盡量安排在清晨；部分藥物(如某些降壓藥、精神類藥物、抗生素等)可能增加身體對高溫或日光的敏感性；關愛他人，每天給獨居老人、年長親友打電話問候。

精華 FAQ

  • 應事先補足水分，穿淺色寬鬆衣物並戴帽子與墨鏡，外出盡量選清晨，避開午後至傍晚高溫時段，也要留意防曬與遮蔭。

  • 熱痙攣時要立刻停止活動，移到陰涼處，小口喝白水或電解質飲料；若體溫過高、意識不清或皮膚乾燙，應立即報警並降溫送醫。

  • 心肺疾病患者、嬰幼兒、老人及戶外勞動者最脆弱，因為散熱與耐熱能力較差；同時部分藥物可能增加對高溫與日光的敏感性。

上一則

優越健保—愛心村VillageCareMAX聯邦醫療保險（Medicare）綜合優選計劃

下一則

迎歷史性熱浪 曼達尼：延長戶外泳池開放時間、增避暑中心
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約本周酷熱指數恐達109度 市府應急計畫啟動

紐約本周酷熱指數恐達109度 市府應急計畫啟動
國慶周末 「熱浪穹頂」襲紐約 體感溫度恐達110℉

國慶周末 「熱浪穹頂」襲紐約 體感溫度恐達110℉
國慶周末熱穹籠罩24州 威脅2.3億人 體感溫度達110℉

國慶周末熱穹籠罩24州 威脅2.3億人 體感溫度達110℉
康州、麻州、羅德島、華府 7月1日迎「極端熱浪」

康州、麻州、羅德島、華府 7月1日迎「極端熱浪」

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41
長島高速公路29日深夜發生重大車禍。示意圖，非涉事車輛。（路透資料照）

紐約長島高速路巴士翻覆 釀2死近20傷 雙向封閉數小時

2026-06-30 12:52

超人氣

更多 >
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」
山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進

山姆會員店一空前促銷動作 好市多不考慮跟進
梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂

梁朝偉揭長居日本真相 「頂克」婚姻背後…其實暗藏這些擔憂
7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮