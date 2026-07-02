艾麗莎號重返紐約 將領銜高桅帆船國慶遊行

「艾麗莎號」將在紐約領銜高桅帆船國慶遊行並停靠布碌崙港口。(galveston250網站)

歷史悠久的高桅帆船「艾麗莎號」(Tall Ship Elissa)將領銜A級高桅帆船參加紐約市 的「Sail4th 250」遊行，加入來自世界各地的大規模歷史船舶大遊行。「艾麗莎號」本周末將停靠布碌崙 (布魯克林)，並參加當地的獨立日慶祝活動。

「艾麗莎號」高桅帆船近日從德州 加爾維斯頓(Galveston)的母港啟航，是該船進40年來首次進行大型航行。這次紐約之行是她數十年來最長的航程，全程2500哩。「艾莉莎號」的船員包括八名正式船員和工作人員，航行期間還有約34名訓練有素的義工幫忙。

「艾麗莎號」於1877年在蘇格蘭阿伯丁(Aberdeen)建造，是一艘三桅鐵殼帆船，從船尾到前桅頂端長205呎(約63公尺)，主桅高99呎9吋(約30公尺)。她被歸類為三桅帆船，前桅和主桅上懸掛方形帆，後桅上懸掛縱帆。

作為一艘功能齊全的高桅帆船，「艾麗莎號」是少數幾艘非複製品之一。她曾航行90年，造訪過世界各地的港口。後來，加爾維斯頓的文物保護人士將這艘船從希臘比雷埃夫斯港(Piraeus Harbor)的一個廢船場救了出來。

「艾麗莎號」是德州的官方高桅帆船，每年都會在墨西哥灣沿岸進行海上試航，每年會接待成千上萬的遊客。此次紐約之行由非營利機構加爾維斯頓歷史基金會(GHF)組織。近50年來，該基金會一直致力於「艾麗莎號」的修復和日常管理，並持續投資於船舶的保護、維護和船員培訓。

「艾麗莎號」上次造訪紐約是在1986年，當時是為了參加「帆船行動」(OpSail)，紀念自由女神像百年和美國獨立210周年。

3日至7日，「艾莉莎號」停泊在位於大橋公園大道(Bridge Park Dr.)159號的布碌崙大橋碼頭(Brooklyn Bridge Marina)，並舉辦一系列活動供公眾參與。想參與者可到網站galveston250.com/ports/new-york-city-new-york預約。