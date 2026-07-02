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美國總商會和美國香港總商會 創會暨國慶聯歡

記者胡聲橋／紐約報導
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美國總商會和美國香港總商會慶祝晚會主辦方和嘉賓上台祝酒，慶祝美國建國250周年。...
美國總商會和美國香港總商會慶祝晚會主辦方和嘉賓上台祝酒，慶祝美國建國250周年。(記者胡聲橋／攝影)

美國總商會和美國香港總商會6月30日晚在布碌崙(布魯克林)華社舉行慶祝總商會成立29周年，香港回歸29周年以及美國建國250周年聯歡晚會。政界人士、中國駐紐約總領館代表以及各界嘉賓逾300人參加。

美國總商會和美國香港總商會主席陳善莊在致辭中說，自1997年成立以來，總商會始終秉承「團結僑商、服務會員、促進經貿、回饋社會」的宗旨，凝聚廣大華商力量，積極搭建中美經貿合作與文化交流平台，為增進中美民間友誼做出積極貢獻。陳善莊說，「美國香港總商會始終心繫祖籍、情牽香港，也珍惜美國這片給予我們發展機遇的土地。我們願繼續發揮橋梁紐帶作用，促進中美工商界的交流合作，為兩國關係健康穩定發展貢獻僑界力量」。

總商會董事長陳世品在發言中表示，過去十多年來，總商會在為美國華人爭取公平公正權益、維護華人的合法權利等方面，做出了卓越貢獻，「無論是面對各種挑戰，或是鼓勵華人積極參政議政，我們都留下了濃墨重彩的一筆」。展望未來，陳世品希望大家攜手共進，真正融入美國主流社會，進而在商界和政界占有一席之地。

中國駐紐約總領事館領僑處主任潘焱、州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳和市警72分局局長亞辛(Mobeen Yasin)等嘉賓先後致辭，高度讚揚總商會29年來做出的貢獻，希望商會繼續發揮平台優勢，為建設更繁榮、多元、包容的美國社會做出新貢獻。嘉賓還包括世界日報業務部總經理黎冠中和布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝等。

晚會向長期支持總商會發展、熱心公益慈善、積極服務社區的社會賢達、企業家及社區領袖頒發榮譽獎項。晚會隨後舉行會歌大合唱，眾多嘉賓上台，唱響總商會會歌。隨後的文藝演出精彩紛呈，充分展現了中華文化的魅力，也展現美國多元文化社會的活力與包容。

美華總商會和美國香港總商會參加這次晚會的還有姜書棟、朱立業、梁鴻生、楊志品、王孟新、林華斌、陳在福、陳永彬、高家順、鄭朝彬、江富春、陳宜昌、許俊龍、何明明、吳詩釗、謝小松、陳文敏、江建聖、董鳳彬等。

美國總商會和美國香港總商會慶祝總商會成立29周年和美國建國250周年。(活動主辦...
美國總商會和美國香港總商會慶祝總商會成立29周年和美國建國250周年。(活動主辦方提供)

美國總商會和美國香港總商會主席陳善莊在慶祝活動上致辭。(活動主辦方提供)
美國總商會和美國香港總商會主席陳善莊在慶祝活動上致辭。(活動主辦方提供)

美國總商會和美國香港總商會成員合唱總商會會歌。(記者胡聲橋／攝影)
美國總商會和美國香港總商會成員合唱總商會會歌。(記者胡聲橋／攝影)

精華 FAQ

  • 晚會同時慶祝總商會成立29周年、香港回歸29周年，以及美國建國250周年，藉由聯歡形式凝聚僑界力量，也展現商會長期參與社區與促進交流的角色。

  • 陳善莊表示，商會自1997年成立以來，一直秉持團結僑商、服務會員、促進經貿與回饋社會的宗旨，未來也會持續扮演橋梁，推動中美工商界合作。

  • 活動吸引逾300人參加，包含政界人士、中國駐紐約總領館代表及社區嘉賓，現場並頒發榮譽獎項、舉行會歌大合唱與文藝演出，氣氛熱烈。

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