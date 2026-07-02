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紐約劉家良功夫影展11日登場 「醉拳2」35毫米膠片放映

記者范航瑜／紐約報導
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「少林三十六房」將於7月11日為此次影展揭幕。這部1978年上映的經典由劉家輝主...
「少林三十六房」將於7月11日為此次影展揭幕。這部1978年上映的經典由劉家輝主演，講述青年逃入少林寺習武、最終成為武術高手的故事。(Metrograph提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約Metrograph將自7月11日起舉辦劉家良專題影展，放映四部代表作並安排35毫米膠片場次，向這位奠基香港功夫電影的重要導演致敬。

紐約獨立藝術影院Metrograph將於7月11日(周六)至8月8日(周六)推出「功夫宗師：劉家良」(The Sifu: Lau Kar-leung)專題影展，放映「少林三十六房」、「爛頭何」、「醉拳2」及「五郎八卦棍」四部代表作，其中「爛頭何」與「醉拳2」將以35毫米膠片放映，部分影片還將在影展結束後安排加映場次。

Metrograph表示，相較於胡金銓、張徹等香港武俠電影名導，劉家良的名字或許較少為一般觀眾熟悉，但現代武俠片與功夫片的發展，很難脫離他在1960、70年代於邵氏兄弟電影公司建立的創新風格。

「劉家良不僅追求真實武術招式，也將肢體喜劇融入功夫電影，深刻影響此後數十年的亞洲動作片發展。」作家Grady Hendrix更形容，劉家良「塑造了功夫電影的靈魂」。

劉家良1934年出生於廣州，九歲開始習武，1948年隨家人移居香港，先後擔任臨時演員、武術指導及動作設計，曾與張徹等導演合作。1970年代中期開始執導電影，在邵氏兄弟共拍攝25部作品，1985年邵氏停產後仍持續創作。他擅長運用寬銀幕構圖、快速變焦鏡頭與富有節奏感的剪接設計武打場面，作品兼具娛樂性與藝術性，被視為香港功夫電影的重要奠基者。

「少林三十六房」將於7月11日為此次影展揭幕。1979年的「爛頭何」則被視為劉家良將喜劇成功融入功夫電影的代表作，將以35毫米膠片放映。1994年的「醉拳2」同樣將以35毫米膠片放映，全片以高密度武打場面著稱，片尾長達約20分鐘的決戰更被譽為香港功夫電影經典。「五郎八卦棍」則改編自楊家將故事，是劉家良在邵氏晚期最重要的作品之一。

精華 FAQ

  • 影展名稱為「功夫宗師：劉家良」，舉辦時間是7月11日到8月8日，地點在紐約獨立藝術影院Metrograph，期間會放映多部代表作。

  • 影展將放映《少林三十六房》、《爛頭何》、《醉拳2》與《五郎八卦棍》四部作品，其中《爛頭何》和《醉拳2》會以35毫米膠片放映。

  • 劉家良以真實武術動作、肢體喜劇與節奏剪接見長，建立邵氏功夫片新風格，並深刻影響後來數十年的亞洲動作電影發展。

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