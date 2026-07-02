停滯逾20年 布碌崙大西洋廣場住宅開發案 拚2028動工

「大西洋廣場」計畫中的巴克萊中心。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 停滯多年的布碌崙大西洋廣場住宅開發案，在新團隊接手後提出五十億美元方案，預計興建5600戶住宅並納入逾1200戶可負擔單位，州府也擬出資建平台，最快2028年動工。

布碌崙 (布魯克林)大西洋廣場(Atlantic Yards)鐵軌上方的大型住宅開發案，在停滯逾20年、可負擔住房承諾連年跳票後再現曙光。接手的新開發團隊近日公布50億元方案，計畫2028年前動工，興建約5600戶住宅，其中逾1200戶為中低收入 可負擔公寓。

州府官員表示，紐約州 將出資約7億元，在大西洋大道(Atlantic Avenue)與太平洋街(Pacific Street)之間的范德比爾特鐵路廣場(Vanderbilt Yard)鐵軌上方興建兩座平台。

新團隊由房地產公司Cirrus Workforce Housing與LCOR組成，近日在社區公聽會公布規畫。全案將興建六棟高樓，包含可供出售的共有產權公寓(condo)與出租公寓；其中最醒目的，是弗萊布許大道(Flatbush Avenue)與太平洋街路口一棟近800呎高摩天大樓，並與相鄰570呎高的大樓相連。簡報指出，5600戶中至少1242戶、約占21%，將以中低收入戶可負擔的租金出租。

Cirrus執行長麥唐納(Joseph McDonnell)表示，團隊最快可在2028年動工興建部分可負擔住房，租戶可望於三年後入住。他指出，前開發商綠地集團(Greenland Holdings)已投入10億元為平台打地基，並取得可加快施工的許可。麥唐納坦承此案多年來承諾跳票、進度延宕，但強調新方案「就該地塊的限制與資金需求誠實以對」，並稱大西洋車場是「不斷演變、相當具爭議的項目」。

工程資金大部分將由工會退休基金透過向開發商貸款支應，全案可望於2030年代末完工。紐約州經濟發展廳(ESD)發言人米雅托維奇(Emily Mijatovic)指出，州府可能出資約7億元，包括最新預算中專款撥列的1億7500萬元；開發團隊原要求至少3億元協助興建平台。

此案最早於2003年宣布，至今仍未完工。隨後數年間，開發商已在車場周邊街區及核心場館巴克萊中心(Barclays Center)一帶興建3200戶，部分地塊透過土地徵收權取得。但儘管雙方簽有具法律約束力的協議，規定須在2025年5月前交付近900戶可負擔公寓，否則面臨每月數百萬元罰款，接連數家公司迄今仍未兌現。

ESD在期限前夕以恐遭訴訟為由免除罰款，同時安排新團隊接手。連年延宕在長期居民及地方領袖間引發強烈不滿，這些人士當年曾協助擬定可負擔住房協議。大西洋廣場當年繞過社區監督程序，改採由州府主導、通稱「總體項目計畫」的流程，數十年後也為類似開發案蒙上陰影。