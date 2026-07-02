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紐約采風／迎建國250周年 布碌崙博物館辦多檔展覽

記者馬璿／紐約報導
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布碌崙博物館將以「描繪美國：美國建國250年」(Drawing America: US@250)系列活動，紀念「獨立宣言」簽署250周年。(取自布碌崙博物館官網)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙博物館以「描繪美國：美國建國250年」系列活動紀念獨立宣言250周年，透過展覽、裝置與研討會，反思美國歷史、公民參與與當代社會議題。

布碌崙(布魯克林)博物館(Brooklyn Museum)將以「描繪美國：美國建國250年」(Drawing America: US@250)系列活動，紀念「獨立宣言」簽署250周年。這一系列活動涵蓋展覽、裝置藝術、導覽及公共節目，探討美國歷史、公民參與及社會運動。

系列活動首檔展覽「常識」(Common Sense)於博物館的Beaux-Arts Court展出，展期至11月8日。該展覽將展出潘恩(Thomas Paine)的著作，並搭配當代藝術作品，探討種族平等、移民正義及女權等主題。

其他裝置藝術包括「唐納莫菲特：彈劾」(Donald Moffett: IMPEACH)，這是一件沉浸式聲音裝置作品，以民權運動領袖、前國會眾議員約翰路易斯(John Lewis)於1998年發表的演說為核心打造而成。

館長帕斯特納克(Anne Pasternak)表示，「在我國即將迎來獨立宣言簽署250周年之際，我們希望以審慎與反思的態度紀念這一里程碑，既肯認已取得的進展，也正視在實現民主核心理想上仍有待努力之處。透過『描繪美國：美國建國250年』，我們把握此一契機，邀請大眾以深思的態度，省思我們承襲的歷史與我們所構想的未來。」

此外，藝術家唐納莫菲特(Donald Moffett)與梅納德門羅(Maynard Monroe)的全新委託創作、當代藝術家的館藏作品，以及一系列教育體驗活動，也連結歷史事件與現今的公共生活議題。

本季重點裝置作品之一為「What season is it, America?」，由詩人兼攝影師山下凱斯(Keith Yamashita)以八幅結合詩歌與攝影的布面橫幅構成的作品。藝術家史蒂芬鮑爾斯(Stephen Powers)將於博物館商店開設「Free Speech Factory Outlet」快閃店，展售為此計畫設計的限量標語作品。

「描繪美國：美國建國250年」系列活動將於10月23日以一場全日研討會作為壓軸，探討藝術家在形塑當代美國文化與公民生活中所扮演的角色。對系列活動有興趣民眾可於布碌崙博物館官網查詢完整活動行事曆及最新消息。

精華 FAQ

  • 這項系列活動是為紀念「獨立宣言」簽署250周年而推出，並以美國建國250年為主軸，透過展覽與公共節目回顧美國歷史與民主理想。

  • 「常識」在Beaux-Arts Court展出，結合潘恩著作與當代藝術作品，探討種族平等、移民正義與女權等議題，並展期至11月8日。

  • 系列還包含唐納莫菲特的沉浸式聲音裝置、山下凱斯的詩攝橫幅、快閃店與教育體驗，最後將於10月23日以全日研討會作結。

眾議員 布碌崙

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