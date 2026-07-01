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美東華人學術聯誼會 8月年會聚焦AI時代專業知識

記者劉梓祁／紐約報導
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美東華人學術聯誼會(CAAPS)日前拜訪紐約中華公所，說明8月16日年會籌備情形...
美東華人學術聯誼會(CAAPS)日前拜訪紐約中華公所，說明8月16日年會籌備情形；圖為董事長林豐堡(左起)、中華公所主席伍銳賢、CAAPS會長吳振藩及顧問鄭向元。(CAAPS提供)

美東華人學術聯誼會(CAAPS)董事長林豐堡、會長吳振藩、顧問鄭向元近日前往紐約中華公所(CCBA)，向其主席伍銳賢說明今年年會籌備情形，並感謝中華公所多年來對該會年會的支持與贊助；聯誼會也邀請伍銳賢及中華公所下屬僑領出席8月16日年會，並請伍銳賢致贈賀詞。

據介紹，林豐堡為紐約市立大學教授，現任斐陶斐榮譽學會美國總會會長；吳振藩曾在IBM華生研究中心(Thomas J. Watson Research Center)服務近40年，並曾任大紐約中國工程師學會會長；鄭向元則曾在紐約市規畫局交通處服務，並於主任都市計畫師任內退休。

吳振藩表示，今年CAAPS年會主題為「在人工智慧時代推進學術專業知識」，將於8月16日於皇后區法拉盛舉行。年會開幕式將於當日下午1時在酒店七樓舉行，開幕致詞後，由圖策公司執行長林清詠博士發表專題演講。

三人指出，今年年會的一大亮點，為林清詠將帶來圖策公司的「Aiter One」人形機器人擔任現場接待。主辦方介紹，該人形機器人可詢問與會者姓名、列印名牌、遞交名牌、告知晚宴桌次，也能回答問題並協助發放會議資料，讓參加者親身體驗人工智慧及機器人技術在會務服務中的應用。

下午2時至5時30分，年會將安排六場分組論壇，議題分別為「人工智慧與藥品開發」、「智慧醫療」、「都市計畫與交通」、「文化與教育」、「先進科技與創新」以及「代理人及實體人工智慧」。主辦方表示，下午1時至5時30分的開幕式及分組會議均免費開放，歡迎各界人士踴躍參加。

年會晚宴將於當日下午6時舉行，晚宴主講人包括國科會主委吳誠文博士，以及台灣大學前校長楊泮池教授，預計將就科技、教育與學術發展等議題發表演講。

精華 FAQ

  • 今年年會主題為「在人工智慧時代推進學術專業知識」，將於8月16日在皇后區法拉盛舉行，開幕式與分組會議下午1時至5時30分免費開放。

  • 最大亮點是圖策公司的Aiter One人形機器人將擔任接待，能詢問姓名、列印並遞交名牌、告知桌次，還可回答問題與協助發放資料。

  • 晚宴預計於當日下午6時舉行，主講人包括國科會主委吳誠文博士與台大前校長楊泮池教授，將就科技、教育及學術發展等議題發表演講。

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