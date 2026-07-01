紐約本周酷熱指數恐達109度 市府應急計畫啟動

紐約本周酷熱指數恐達109度，市府啟動極端高溫應急計畫。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 本周將迎來危險級別極端高溫，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)6月30日在布碌崙 (布魯克林)市應急管理局部(NYCEM)宣布，自7月1日(周三)起啟動高溫緊急狀態，市府將開放數百個避暑中心、首次啟用流動降溫外展車，並擴大對長者、無家可歸者及戶外工作者的支援。

曼達尼表示，紐約市將進入持續至國慶日長周末的熱浪，氣溫將升至90餘度並接近100度，體感溫度恐更高。市府指出，氣溫7月3日可能高達109度，且濕度加成下體感溫度最高可能達112度。若預報成真，這可能成為2010年以來最熱的國慶日，也可能出現中央公園自2012年7月18日以來首次錄得100度高溫。

曼達尼呼籲民眾提前制定「避暑計畫」，盡量留在有冷氣的室內，補充水分。市府表示，7月1日起，五大區將開放數百個免費避暑中心，地點包括公立醫院、圖書館、長者中心、公校及其它市府建築。曼哈頓賈維茨中心(Javits Center)和市應急管理局總部將於7月3日至5日上午11時至晚間11時作為避暑中心開放。民眾可瀏覽nyc.gov/beattheheat查詢最近地點，包括無障礙與寵物友善選項，或撥打311查詢。

市公立醫院(NYC Health + Hospitals)也將啟用15輛「COOL」流動降溫外展車，提供水、電解質、防曬用品、降溫毛巾、餐食及醫療評估。

市府並將派出醫療團隊進行長者居家探訪，為行動不便或高風險長者提供健康檢查和降溫協助。針對無家可歸者，社會服務局(DSS)和遊民服務局(DHS)將於所有高溫警報日中午12時至晚間8時啟動外展行動。

市衛生局(DHMH)指出，紐約市每年約有500人死於與高溫相關的原因，高溫不僅可能造成中暑，也會加重心臟病、肺病和腎臟疾病。

市府還表示，全市戶外泳池平日開放時間為上午11時至晚間7時，高溫緊急狀態期間，奧運規格及中型泳池將延長開放至晚間8時。公眾海灘每日開放，救生員值勤時間為上午10時至下午6時；無救生員時游泳屬危險行為且被禁止。18歲以上居民也可持有效證件至當地消防站免費領取市府批准的消防栓噴水帽，將消防栓改為灑水裝置。

曼達尼表示，本周紐約同時迎來世界盃賽事和國慶活動。他呼籲市民也留意不熟悉紐約高溫的遊客，協助他們尋找飲水處、陰涼處或避暑地點。

市府提醒民眾，應提前註冊Notify NYC，以接收即時天氣與緊急資訊；可傳簡訊「NOTIFYNYC」至692-692完成登記。