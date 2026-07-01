韋拉札諾海峽大橋 國慶展現巨幅國旗

韋拉札諾海峽大橋將展現巨幅美國國旗，慶祝建國250周年。(記者胡聲橋╱攝影)

在紐約準備慶祝美國建國250周年之際，韋拉札諾海峽大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)將在獨立日前展開巨幅美國國旗。大都會運輸署(MTA )稱，這面巨型國旗將於7月4日獨立日周末期間懸掛在這座紐約市 最長的橋梁上。

2025年4月，代表史泰登島北岸和南布碌崙(布魯克林)的州參議員斯卡塞拉-斯潘頓(Jessica Scarcella-Spanton)與州眾議員 譚杜喜(Michael Tannousis)、市議員卡爾(David Carr)一道，聯名致信MTA，請求在建國250周年紀念日之前升起這面旗幟。

該項目已籌備一年多。「我特別自豪的是，我的團隊與政府合作夥伴共同努力，最終促成了此事，確保國旗能在7月4日獨立日和250週年慶典期間及時升起」，州參議員斯卡塞拉-斯潘頓說，「看到這項醞釀已久的努力終於得以實現，意義非凡。對於成千上萬將途經這座橋的人們來說，在我們慶祝這一重要時刻之際，這面旗幟將提醒他們，我們的國家始終致力於自由和正義」。

這次升旗行動讓人想起1976年，為了紀念美國建國200周年慶典時，一面巨大的美國國旗在維拉扎諾海峽大橋上飄揚。那面200周年紀念旗幟的面積達7萬1000平方呎，比一個標準的橄欖球場還要大得多。然而，MTA尚未公開今年旗幟的尺寸。

貝瑞吉歷史學會的理事托雷(Jack Torre)說，「我認為如果能像1976年那樣再次展示這面旗幟，那就太好了。」

然而，1976年的升旗典禮卻因一場風波而蒙上陰影。1976年6月28日，強風將旗幟吹向橋梁的鋼結構，最終導致旗幟撕裂。托雷擔心，今年可能會重蹈1976年的覆轍，再次出現類似的問題。

MTA的官員稱，升旗將取決於天氣狀況。他們將密切關注天氣預報和當前天氣狀況，只有在持續風速低於每小時25哩時才會升旗。