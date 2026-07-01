我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃曉明羨慕周杰倫娶到「天使」 網酸：你也有過

速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

涉拉高拋售套利 2上市香港公司被罰1950萬

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
兩家在納斯達克上市的香港公司涉嫌參與「拉高拋售」行為操縱股價，被扣押並追討共計1...
兩家在納斯達克上市的香港公司涉嫌參與「拉高拋售」行為操縱股價，被扣押並追討共計1950萬元。（路透）

紐約南區聯邦檢察官辦公室6月30日宣布，對兩家在香港運營並在納斯達克上市的公司提起民事沒收訴訟，追討他們2025年涉嫌通過「拉高拋售」(pump-and-dump)的手段操縱股價並非法獲利的所得，追討總額超過1950萬元。這些被追討的資金此前已被依法扣押。

根據公開披露資訊及司法文件，被告之一CTRL集團在英屬維京群島註冊、在香港主營行銷、廣告代理以及手機遊戲推廣業務，2025年1月22日在紐約納斯達克交易所以MCTR的代碼上市。2025年5月下旬起，多個社群平台上開始出現大量宣稱MCTR股票即將大漲的內容，還為觀看者提供Discord投資群組的鏈接，以吸引他們入場投資。

數據顯示，2025年6月3日，MCTR開盤價達到美股7.12元，較前一交易日上漲約50%，盤中最高值甚至一度達到33.69元，而當日交易量則達到4420萬股，較前一日暴增700倍。在隨後的兩個交易日，該股同樣出現股價和交易量飆升的現象。而從2025年6月5日以後，隨著社群推廣的降溫，MCTR的股價也應聲下跌，至當年6月底已跌至每股2.82元。

美國監管部門調查發現，在MCTR首次公開募股直到2025年6月5日間，共有十個美國帳戶對該股進行了大規模且獲利異常的交易，總計賣出超過106萬股、收益接近1197萬元。而根據進一步調查，這是個帳戶全部由位於香港和中國的個人開設，而且其中八個帳戶的登錄IP地址存在重合，顯示其存在串通行為。

另一家被告Dreamland註冊在開曼群島，在香港經營活動管理業務，2025年7月23日以TDIC的代碼在納斯達克上市。紀錄顯示，2026年5月13至14日間，該股以類似的社群宣傳手段突然大幅提高交易量，將股價拉高超過十倍，從此前的每股不到3元暴增至30元，5月13日的單日交易量從此前的日均260萬股飆升至1億900萬股。而該股在5月14日以21.49元的單價開盤後，股價在一日之內跌至0.8元。根據調查，一個名為Imperial Vision的香港投資基金帳戶在TDIC股價異常波動時大量拋售，變現近1770萬元。

紐約南區聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)建議美國投資者對此類成交量長期稀少的海外發行者提高警惕，因為這類小型公司特別容易受到外力操縱，導致投資者面臨重大且隱蔽的風險。

精華 FAQ

  • 檢方追討的是兩家香港運營、在納斯達克上市公司涉嫌透過拉高拋售操縱股價後取得的非法收益，總額超過1950萬元，且相關資金已先行依法扣押。

  • MCTR在2025年6月初出現社群大量宣傳、交易量暴增與股價急升，單日成交量一度較前日增700倍，之後隨宣傳降溫迅速回落，顯示明顯炒作痕跡。

  • 檢方指出，成交量長期稀少的海外發行者更容易被外力操縱，價格波動往往劇烈且不透明，投資者可能在不知情下承受重大損失，因此應提高警覺。

香港

上一則

李信智整型外科 完全保密隱私自備AAAA SF最高級別的執照手術室

下一則

華人高中生來美不到1年 法拉盛台球店遭圍毆搶劫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

理財百科／沒買SpaceX股票 可買指數基金

理財百科／沒買SpaceX股票 可買指數基金
美國投資人瘋開槓桿 向券商借錢買證券融資餘額同比增54%

美國投資人瘋開槓桿 向券商借錢買證券融資餘額同比增54%
中國半年逾20家上市公司恐下市 至少波及25萬投資人

中國半年逾20家上市公司恐下市 至少波及25萬投資人
川普3個月內投資交易高達3642筆、金額近7億元 創美在任總統紀錄

川普3個月內投資交易高達3642筆、金額近7億元 創美在任總統紀錄

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41
客機飛越格陵蘭島時，窗外的直射陽光非常刺眼。(記者胡聲橋╱攝影)

乘客拒關遮光窗 搭機禮儀掀網路論戰

2026-06-23 16:43
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成