涉拉高拋售套利 2上市香港公司被罰1950萬

兩家在納斯達克上市的香港公司涉嫌參與「拉高拋售」行為操縱股價，被扣押並追討共計1950萬元。（路透）

紐約南區聯邦檢察官辦公室6月30日宣布，對兩家在香港 運營並在納斯達克上市的公司提起民事沒收訴訟，追討他們2025年涉嫌通過「拉高拋售」(pump-and-dump)的手段操縱股價並非法獲利的所得，追討總額超過1950萬元。這些被追討的資金此前已被依法扣押。

根據公開披露資訊及司法文件，被告之一CTRL集團在英屬維京群島註冊、在香港主營行銷、廣告代理以及手機遊戲推廣業務，2025年1月22日在紐約納斯達克交易所以MCTR的代碼上市。2025年5月下旬起，多個社群平台上開始出現大量宣稱MCTR股票即將大漲的內容，還為觀看者提供Discord投資群組的鏈接，以吸引他們入場投資。

數據顯示，2025年6月3日，MCTR開盤價達到美股7.12元，較前一交易日上漲約50%，盤中最高值甚至一度達到33.69元，而當日交易量則達到4420萬股，較前一日暴增700倍。在隨後的兩個交易日，該股同樣出現股價和交易量飆升的現象。而從2025年6月5日以後，隨著社群推廣的降溫，MCTR的股價也應聲下跌，至當年6月底已跌至每股2.82元。

美國監管部門調查發現，在MCTR首次公開募股直到2025年6月5日間，共有十個美國帳戶對該股進行了大規模且獲利異常的交易，總計賣出超過106萬股、收益接近1197萬元。而根據進一步調查，這是個帳戶全部由位於香港和中國的個人開設，而且其中八個帳戶的登錄IP地址存在重合，顯示其存在串通行為。

另一家被告Dreamland註冊在開曼群島，在香港經營活動管理業務，2025年7月23日以TDIC的代碼在納斯達克上市。紀錄顯示，2026年5月13至14日間，該股以類似的社群宣傳手段突然大幅提高交易量，將股價拉高超過十倍，從此前的每股不到3元暴增至30元，5月13日的單日交易量從此前的日均260萬股飆升至1億900萬股。而該股在5月14日以21.49元的單價開盤後，股價在一日之內跌至0.8元。根據調查，一個名為Imperial Vision的香港投資基金帳戶在TDIC股價異常波動時大量拋售，變現近1770萬元。

紐約南區聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)建議美國投資者對此類成交量長期稀少的海外發行者提高警惕，因為這類小型公司特別容易受到外力操縱，導致投資者面臨重大且隱蔽的風險。