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布碌崙亞太裔傳統文化之夜 7月9日登場

記者馬璿／紐約報導
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華人策劃協會(CPC)、松柏之家社區服務中心(HCS)、紐約親子互助會(PCR)...
華人策劃協會(CPC)、松柏之家社區服務中心(HCS)、紐約親子互助會(PCR)與布碌崙華協會(UCA)將於7月攜手布碌崙旋風隊舉辦第二屆「亞太裔傳統文化之夜」（AAPI Heritage Night)。(記者馬璿／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華策會等四個組織將與布碌崙旋風隊合辦第二屆亞太裔傳統文化之夜。
  • 重點二：活動於7月9日康尼島瑪摩利球場舉行，民眾可免費觀賽並看文化表演。
  • 重點三：主辦方備有500張免費票，前1000名入場者還可獲得免費球衣。

華人策劃協會(CPC)、松柏之家社區服務中心(HCS)、紐約親子互助會(PCR)與布碌崙華協會(UCA)將於7月攜手布碌崙(布魯克林)旋風隊舉辦第二屆「亞太裔傳統文化之夜」(AAPI Heritage Night)，邀請民眾前往康尼島的瑪摩利公園(Maimonides Park)球場免費觀賞該隊迎戰威明頓藍石隊(Wilmington Blue Rocks)賽事，以及欣賞具特色的文化演出。

布碌崙旋風隊副總裁柯恩(Steve Cohen)在記者會上表示，布碌崙是一個多元社區，雖然旋風隊自2001年成立以來已經舉辦了25年的各族裔傳統文化夜，但直到去年才首次與AAPI社區合作，讓本次的活動更具意義。

當晚活動除賽事外，也將呈現舞獅、鼓舞、民族舞蹈等特色演出，並播放特別製作的短片，表揚和展示服務亞太裔社區各機構多年來的貢獻和成就。

華策會布碌崙社區服務部主任梅兆波(Steve Mei)表示，亞太裔人口約占紐約市的19%，且持續增長。而棒球便是能夠將各個社區聚集在一起，共同享受充滿歡樂和團結夜晚的連結。主辦方松柏之家首席執行官陳偉儀(Wei Yee Chan)、布碌崙華聯會會長鄧銘賢(Ansen Tang)及紐約親子互助會代表亦鼓勵民眾一同參與，享受精彩的棒球賽事。

「第二屆亞太裔傳統文化之夜」將於7月9日(周四)晚間6時入場，6時40分準時開始，地點在布碌崙康尼島瑪摩利球場，地址為康尼島衝浪大道1904號。活動須憑票入場，票券數量有限，有興趣民眾可聯絡華策會、松柏之家社區服務中心、紐約親子互助會及布碌崙華協會等合作組織免費獲票。據悉，四個派票組織共擁有500張免費票券派送，前1000位進入球場者亦有機會獲得免費球衣，額滿即止。

聯絡方式分別是位於史迪威大道(Stillwell Avenue)1787號的華聯會，電話(718)232-0055，位於日落公園57街947號的親子互助會，電話為(718)301-8648，位於西7街1409號的松柏之家社區服務中心，電話是(718)682-6688，或位於8大道4101號的華策會布碌崙服務中心，電話是(718)492-0409。

精華 FAQ

  • 活動將於7月9日周四晚間在布碌崙康尼島的瑪摩利球場舉行，6時開放入場，6時40分正式開始，民眾可憑免費票入場參與。

  • 活動除布碌崙旋風隊對戰威明頓藍石隊外，還安排舞獅、鼓舞、民族舞蹈等演出，並播放短片介紹亞太裔社區機構的貢獻與成就。

  • 門票需向華策會、松柏之家、親子互助會或布碌崙華協會索取，四組共備有500張免費票；前1000名入場者還有機會獲得免費球衣。

布碌崙 康尼島 布魯克林

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