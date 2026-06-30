布碌崙亞太裔傳統文化之夜 7月9日登場
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華人策劃協會(CPC)、松柏之家社區服務中心(HCS)、紐約親子互助會(PCR)與布碌崙華協會(UCA)將於7月攜手布碌崙(布魯克林)旋風隊舉辦第二屆「亞太裔傳統文化之夜」(AAPI Heritage Night)，邀請民眾前往康尼島的瑪摩利公園(Maimonides Park)球場免費觀賞該隊迎戰威明頓藍石隊(Wilmington Blue Rocks)賽事，以及欣賞具特色的文化演出。
布碌崙旋風隊副總裁柯恩(Steve Cohen)在記者會上表示，布碌崙是一個多元社區，雖然旋風隊自2001年成立以來已經舉辦了25年的各族裔傳統文化夜，但直到去年才首次與AAPI社區合作，讓本次的活動更具意義。
當晚活動除賽事外，也將呈現舞獅、鼓舞、民族舞蹈等特色演出，並播放特別製作的短片，表揚和展示服務亞太裔社區各機構多年來的貢獻和成就。
華策會布碌崙社區服務部主任梅兆波(Steve Mei)表示，亞太裔人口約占紐約市的19%，且持續增長。而棒球便是能夠將各個社區聚集在一起，共同享受充滿歡樂和團結夜晚的連結。主辦方松柏之家首席執行官陳偉儀(Wei Yee Chan)、布碌崙華聯會會長鄧銘賢(Ansen Tang)及紐約親子互助會代表亦鼓勵民眾一同參與，享受精彩的棒球賽事。
「第二屆亞太裔傳統文化之夜」將於7月9日(周四)晚間6時入場，6時40分準時開始，地點在布碌崙康尼島瑪摩利球場，地址為康尼島衝浪大道1904號。活動須憑票入場，票券數量有限，有興趣民眾可聯絡華策會、松柏之家社區服務中心、紐約親子互助會及布碌崙華協會等合作組織免費獲票。據悉，四個派票組織共擁有500張免費票券派送，前1000位進入球場者亦有機會獲得免費球衣，額滿即止。
聯絡方式分別是位於史迪威大道(Stillwell Avenue)1787號的華聯會，電話(718)232-0055，位於日落公園57街947號的親子互助會，電話為(718)301-8648，位於西7街1409號的松柏之家社區服務中心，電話是(718)682-6688，或位於8大道4101號的華策會布碌崙服務中心，電話是(718)492-0409。
活動將於7月9日周四晚間在布碌崙康尼島的瑪摩利球場舉行，6時開放入場，6時40分正式開始，民眾可憑免費票入場參與。 活動除布碌崙旋風隊對戰威明頓藍石隊外，還安排舞獅、鼓舞、民族舞蹈等演出，並播放短片介紹亞太裔社區機構的貢獻與成就。 門票需向華策會、松柏之家、親子互助會或布碌崙華協會索取，四組共備有500張免費票；前1000名入場者還有機會獲得免費球衣。
精華 FAQ
活動將於7月9日周四晚間在布碌崙康尼島的瑪摩利球場舉行，6時開放入場，6時40分正式開始，民眾可憑免費票入場參與。
活動除布碌崙旋風隊對戰威明頓藍石隊外，還安排舞獅、鼓舞、民族舞蹈等演出，並播放短片介紹亞太裔社區機構的貢獻與成就。
門票需向華策會、松柏之家、親子互助會或布碌崙華協會索取，四組共備有500張免費票；前1000名入場者還有機會獲得免費球衣。
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