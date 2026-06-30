梵音寺免費派發食物 上百居民受惠

普陀山紐約梵音寺攜手布碌崙民意代表，在當地華社舉辦兩場免費食物派發活動，吸引華人為主的上百名民眾現身領取。(普陀山紐約梵音寺提供)

普陀山紐約梵音寺攜手布碌崙 (布魯克林)民意代表，在當地華社舉辦兩場免費食物派發活動，吸引華人 為主的上百名民眾現身領取；組織人員表示，非常榮幸能把愛心傳遞出去，呼籲有需要的人與民意代表辦公室建立聯繫，以便掌握更多食物派發的信息與資源。

這兩場活動由普陀山紐約梵音寺與州眾議員 寇頓(William Colton)、市議員莊文怡辦公室、以及聯合亞美聯盟(UA3)，在寺廟位於漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)的地址舉行；梵音寺指出，數十位義工在活動中貢獻良多，他們對數十箱蔬果進行分裝與派發，過程中第49區的州眾議會選區領袖謝曉瓊也過來幫忙分發，並在現場維持秩序。

梵音寺住持常寬法師表示，很感謝社區有這些民意代表的支持，幫助他們為社區提供大量的資源，「這就是我們佛門講的發菩提心、行菩薩道的精神」。

「食物不僅是一份物資，更是一份關懷和支持，也是連結社區的橋梁」，謝曉瓊表示，每次組織食物派發活動，都令她感受到社區的溫暖，與此同時也能藉此聆聽社區民眾的需求；她感謝所有義工和合作夥伴的貢獻與付出，呼籲有能力的民眾持續攜手，發揮更多愛心。

她指出，有需要的民眾可致電(718)307-7151、或發送電郵至[email protected]、或前往20大道6514號的莊文怡辦公室查詢更多詳情，並掌握更多食物派發的信息與資源。