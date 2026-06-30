「一家一菜」 大紐約客家會野餐聯誼

大紐約客家會舉辦一家一菜活動。(主辦方提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 大紐約客家會在皇后區舉辦年度一家一菜野餐聯誼。

大紐約客家會在皇后區舉辦年度一家一菜野餐聯誼。 重點二： 手工客家藍衫由彭瑞英交予李惠萍，象徵文化傳承。

手工客家藍衫由彭瑞英交予李惠萍，象徵文化傳承。 重點三：逾160人參與聚餐交流，展現客家社群凝聚力。

一件手工製作的客家藍衫，成為大紐約客家會今年「一家一菜」活動中最受矚目的文化象徵。大紐約客家會近日在皇后區 康寧漢公園舉辦年度野餐聯誼，逾160名會員、僑界人士及家眷到場，許多家庭三代同行，在林蔭下共享家鄉味，也見證客家傳統服飾的交接與傳承。

當天活動中，客家僑團元老彭吉浦的夫人彭瑞英，將一件由台灣美濃藍衫師傅謝景來手工製作的客家傳統藍衫，交予大紐約客家會會長李惠萍。這件藍衫原為會館收藏品，承載海外客家社群對家鄉文化的記憶。彭瑞英表示，彭吉浦生前十分重視客家文化延續，如今將藏品交給新一代會長，是希望這份精神能繼續傳下去。

李惠萍表示，客家藍衫不只是一件服飾，也象徵客家人團結合作、樸實堅毅的精神。她說，協會會珍惜這份託付，繼續凝聚鄉親，推動客家文化在紐約傳承。前會長鍾艾霖也表示，這次移交代表老一輩對後輩的信任與期許；前會長楊毓淑則指出，藍衫象徵客家人的「硬頸精神」，包括堅毅、不屈不撓與擇善固執。

以前收藏於前大紐約客家會會館的客家藍衫傳承到新會長李慧萍(左四)手中。(主辦方提供)

除了藍衫傳承儀式，「一家一菜」也是活動重點。會員們帶來各自拿手菜，從梅菜扣肉、客家炒米粉，到台灣油飯、白切雞、糍粑等，擺滿餐桌。雖然天氣炎熱，但公園樹蔭下涼風不斷，鄉親邊吃邊聊，氣氛輕鬆熱絡。主辦方表示，今年參與人數為近年較多的一次，也有不少第二代、第三代到場，顯示客家社群的凝聚力。

紐約華僑文教服務中心主任王怡如表示，「一家一菜」延續多年，不只是聚餐，更是海外鄉親交流感情、凝聚認同的重要場合。多位僑界人士也出席活動，包括僑務委員褚月梅、許伯丞，僑務諮詢委員王金智、林映君、郭至隆，僑務顧問張彰華、劉大明、林榮盛，以及僑務促進委員蔡宜芳等。

大紐約客家會舉辦一家一菜活動。(主辦方提供)