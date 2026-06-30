布碌崙周日中文班結業 頒優良獎、全勤獎

人力中心中文學校給布碌崙分校的小學員們舉行結業典禮並頒獎。(記者胡聲橋╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約人力中心與松柏之家合辦布碌崙首屆周日中文班春季結業。

紐約人力中心與松柏之家合辦布碌崙首屆周日中文班春季結業。 重點二： 結業禮頒發學業優良獎、全勤獎，並設立兩項獎學金鼓勵學生。

結業禮頒發學業優良獎、全勤獎，並設立兩項獎學金鼓勵學生。 重點三：校方將續辦暑期班與秋季班，歡迎各年齡各程度兒童報名。

紐約人力中心中文學校攜手松柏之家社區服務中心合作開辦的首屆布碌崙 (布魯克林 )周日中文班春季學期，於28日正式結束。主辦方與師生家長特別舉辦了一場結業禮，並為小朋友頒獎。

該中文班在位於西7街1409號的松柏之家多元化社區服務中心內上課，結業典禮也在這裡舉行。紐約人力中心中文學校校長石蔚靜和松柏之家社區服務中心負責人陳偉儀分別向家長和支持者表示感謝，並向學生頒發學業優良獎與全勤獎。

這次結業典禮還包括了「陳馮小萍獎學金」(Siu Ping Fung Scholarship)和「石堅林明獎學金」(Shi Jian & Lin Min Scholarship)捐贈儀式。「陳馮小萍獎學金」由陳偉儀以母親名義捐贈，每年500元；「石堅林明獎學金」由石蔚靜以父母名義捐贈，同樣每年500元。這兩筆總共千元的獎學金專供布碌崙周日中文班使用，鼓勵孩子們建立目標和學習動力，學好中文。

人力中心中文學校校長石蔚靜介紹，隨著布碌崙華裔 人口的日益增多，華裔家長期待在住家附近找到優質中文教育機構的需求也愈來愈大。為了適應並滿足這項需求，人力中校於今年春季與松柏之家合辦布碌崙分校，終於踏出了第一步。

首屆春季學期課程長達4個半月，共招收了29名小學員，受到社區家庭歡迎。接下來該校將繼續推出暑期班和秋季班，歡迎各年齡、各水平的孩子踴躍報名，提高孩子中文聽說讀寫的綜合能力。

市議員莊文怡的代表謝曉瓊也出席了此次結業禮，向主辦方和優秀學生頒發了表揚狀。謝曉瓊表示，學習中文很重要，不僅是掌握一門語言、傳承中華文化，更能增加孩子成功的機會。

想為孩子報名該中文班的家長須填寫註冊表，可到松柏之家領取註冊表，或至人力中心網站https://sites.google.com/view/cmpcs自行下載。詳情請撥打學校電話(646)203-7716、(347)925-4976，或電郵[email protected]；也可致電松柏之家(718)682-6688。