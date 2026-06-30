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皇后區5歲童公園遭撞 議員促嚴打魯莽騎士

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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皇后區中村杜松谷公園(Juniper Valley Park)日前發生電單車撞人事件，一名五歲藏裔女童在公園跑道上遭魯莽騎士撞倒。(黃友興辦公室提供)

皇后區中村杜松谷公園(Juniper Valley Park)日前發生電單車撞人事件，一名五歲藏裔女童在公園跑道上遭魯莽騎士撞倒。紐約市議員黃友興(Phil Wong)事後要求市警與紐約市公園局立即採取聯合執法行動，嚴打公園內電單車及其他機動車輛違規、危險行駛問題，並批評警方人手不足及執法回應不力，已危及家庭與兒童安全。

黃友興辦公室說，事發於25日傍晚，他正與紐約市公園局局長島村(Tricia Shimamura)及公園局代表一同巡視杜松谷公園，期間看到數十輛電單車及其他機動車輛在公園內及跑道周邊高速、魯莽行駛，對行人及兒童構成危險。

黃友興指出，在女童被撞前約一小時，他的幕僚長已致電當地市警104分局值班台，通報公園內危險騎行情況，並要求警方到場執法。當時值班警員表示，將派遣一輛巡邏車前往公園；但黃友興辦公室稱，最終沒有任何市警人員到場，只有公園執法巡邏隊(PEP)人員抵達。

不久後，黃友興、島村及公園局官員前往公園另一區域，隨即接獲通知，稱一名五歲藏裔女童在跑道上遭一名魯莽騎乘電動自行車者撞倒。事件發生後，黃友興辦公室再次聯繫104分局，對方表示，當晚整個分局轄區僅有兩輛巡邏車值勤。

黃友興表示，杜松谷公園撞人案並非孤例，其辦公室已多次接獲居民投訴，指電單車、單車及其他機動車輛在公園內危險行駛，讓民眾感到不安。例如，類似問題也出現在馬費拉公園(Mafera Park)、艾姆赫斯特公園(Elmhurst Park)、常青公園(Evergreen Park)及選區內其他公園。

黃友興並指出，數月前同一地點已有一名男子遭魯莽騎士撞成重傷，如今又有五歲女童受傷，顯示問題已不能再被忽視。他批評104分局與公園局均未能有效處理，且這一問題也凸顯市警面臨嚴重人手短缺，他呼籲市警與公園局立即在選區的公園啟內動聯合執法，逮捕魯莽騎士、沒收非法車輛，並防止公園被當成「賽道」。

精華 FAQ

  • 事發於皇后區中村杜松谷公園，一名五歲藏裔女童在跑道上遭魯莽騎乘的電動自行車撞倒，隨後被通報為受傷事件，引發社區對兒童安全的擔憂。

  • 黃友興要求市警與紐約市公園局立即展開聯合執法，在公園內取締電單車、單車及其他機動車違規危險行駛，並逮捕魯莽騎士、沒收非法車輛。

  • 他表示事前已通報104分局，但承諾到場的巡邏車未出現，只有公園執法巡邏隊抵達；其後又接獲女童遭撞消息，顯示人手不足與執法回應未能有效阻止危險行為。

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