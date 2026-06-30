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涉6年挪用逾11萬經費 布碌崙課輔負責人被訴

記者胡聲橋／紐約報導
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布碌崙一名前課後輔助計畫負責人被指六年間挪用課後活動經費超111萬元。(谷歌街景...
布碌崙一名前課後輔助計畫負責人被指六年間挪用課後活動經費超111萬元。(谷歌街景)

布碌崙(布魯克林)一名前課後輔助計畫負責人被指在六年時間內，從一項面向小學生的課後輔導計畫中給自己開了153張支票，挪用經費超過11萬元，並將這些錢用於賓館住宿、酒水和一家專門從事豪華房產的房地產公司。

現年37歲的傑克遜(Shalisha Jackson)上周在布碌崙高等法院出庭受審，她被指控犯有多項罪名，包括二級和三級重大盜竊罪、輕微盜竊罪、二級偽造罪和二級持有偽造文書罪。韓裔法官陳丹尼(Danny Chun)准予她無保釋放，並命令她於8月12日再次出庭。

檢方稱，傑克森從2008年開始在市教育局(DOE)擔任輔助教育人員(paraprofessional)，並於2016年至2024年擔任146小學(P.S. 146)課後輔導計畫的負責人。這所位於卡羅爾花園(Carroll Gardens)亨利街(Henry St.)610號的學校實施「抽籤入學」制度，招收約640名學生。

據稱，從2018年6月4日至2024年10月9日，傑克森從課後活動帳戶中給自己開了153張支票，總額約7萬7000元。她還被指控將原本用於學校的家長支票和Zelle轉帳款項中的超過3萬3000元轉入了自己的帳戶。檢方指控傑克森總共竊取了約11萬1000元。

2022年10月，市教育局官員發現了兩張來自另一所學校，布碌崙681初中(M.S. 681)的可疑支票被存入傑克遜的個人銀行帳戶，調查由此展開，從而揭開了檢方所稱的圍繞146公立小學課後活動計畫的長達數年的舞弊行為。

這起案件是市教育局特別調查專員(Special Commissioner of Investigation)指出的學校帳戶盜竊案中的最新一起。該問題已被列為反覆出現的問題。在3月公布的2025年度報告中，特別調查專員們表示，已查明教育局和市府退休基金損失近200萬元。這一數字約為前一年的兩倍。

特別調查專員科爾曼(Anastasia Coleman)辦公室曾協助調查傑克森案。科爾曼表示，「調查揭露了長達數年的不當行為模式，這些行為涉嫌挪用原本用於學生的資金，並暴露了財務監管方面的重大漏洞」。

精華 FAQ

  • 檢方指她在六年內從學校課後活動帳戶自行開出153張支票，並挪用家長支票與Zelle轉帳款，合計竊取約11萬1千元。

  • 起訴內容指出，她將款項花在賓館住宿、酒水消費，以及一家專門從事豪華房產的房地產公司，並非用於學生課後活動。

  • 2022年教育局發現另一校可疑支票流入她帳戶後展開調查，進而揭露長期舞弊；官員稱此案反映學校財務監管存在重大漏洞。

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