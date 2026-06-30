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家長強烈反彈…紐約校園「AI指引」急煞車 延遲公布

記者顏嘉瑩／紐約報導
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因家長強烈反彈，市教育局已決定暫緩發布校園AI使用的完整指引。(市教育局提供)
因家長強烈反彈，市教育局已決定暫緩發布校園AI使用的完整指引。(市教育局提供)

紐約市教育局今年3月推出全面校園人工智慧(AI)指引草案後，引發家長強烈反彈；為此，市府已決定暫緩發布最終的完整指引。

當局最初曾表示將於6月發布最終版指引，但在24日的一場聚焦校園AI應用的市議會聽證會上，官員們撤回了這一既定時間表。市教育局第一副局長吉恩塔(Danielle Giunta)表示，該政策指引改為在今年秋季前發布。吉恩塔指出，推遲的部分原因在於「全美圍繞此議題的討論，在過去短短幾周內急劇升級」。

近幾個月來，外界對AI以及更廣泛的校園科技使用的擔憂與日俱增。超過半數的市議員日前簽署了聯名信，以擔心學生學習成效和心理健康為由，敦促市長曼達尼(Zohran Mamdani)和市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)暫緩在學校使用AI。另一項由家長發起的，要求全面暫停在市內學校使用AI的請願書，也已獲得數千人簽名支持。

教育局此前公布的草案採用「紅綠燈」風險評估框架，詳細列出AI的各種用途及其風險等級。例如，學生的評估和成績批改遭到禁止，但利用AI集思廣益來編寫教案則獲得綠燈允許。然而，該草案基本上漏掉了「學生如何使用AI」的規範，而這正是目前第一線學校面臨最迫切的問題之一，引起大批家長提出尖銳批評。

薩謬思對此坦言，教育局先前的草案確實「未達預期」，並稱AI是「我們所見過最具侵入性的技術」。他暗示，最終的完整指引將對低年齡段學生實施更嚴格的限制。吉恩塔亦提出，市府正考慮根據學生的年齡和年級制定不同的政策，並思考如何讓高年級學生「為一個已經存在AI的世界做好準備，同時又不讓AI取代他們自身的思考」。

精華 FAQ

  • 因3月草案公布後引發家長與議員強烈反彈，加上全美對校園AI的爭論快速升溫，市府決定取消原定六月時程，改在今年秋季前再公布。

  • 他們擔心AI會影響學生學習成效與心理健康，並認為教育局草案過度著重教師使用，卻未妥善規範學生如何使用AI，導致風險失控。

  • 官員表示最終指引可能依學生年齡與年級採取不同限制，對低年級學生更嚴格，同時希望高年級學生能學會在AI時代思考，而非依賴AI取代自身能力。

教育局

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