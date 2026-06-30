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「奔流3」滬紐雙城對話 交流美中人文

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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中國駐紐約總領館教育參贊余有根出席致辭表示，上海與紐約同為享譽世界的國際化大都市...
中國駐紐約總領館教育參贊余有根出席致辭表示，上海與紐約同為享譽世界的國際化大都市，此次活動不僅為一次跨越地域的學術對話，更是跨越歷史、連接未來的人文交流。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

繼前兩季走進巴黎與倫敦後，「奔流：從上海出發——全球城市人文對話」第三季落地紐約，開啟上海、紐約之間的雙城對話，探索美中城市交流合作機遇與創新增長動能。其中，由紐約華美協進社及華東師範大學與主辦的「尋夢百年：科技與藝術設計展暨跨洋哲思對話」29日在華美協進社舉行，「上海×紐約：照面—寶麗來20×24影像特展」同日也在紐約半島酒店開幕。

在華美協進社舉辦的「尋夢百年：科技與藝術設計展暨跨洋哲思對話」活動，邀集美中青年學者與相關機構代表，圍繞中國哲學思想資源、比較哲學、文學轉譯與科技藝術實踐展開研討。活動現場並舉行跨文化交流平台「四海為學」揭牌儀式，盼建立更長期的學術與人文交流平台。

中國駐紐約總領館教育參贊余有根出席致辭表示，上海與紐約同為享譽世界的國際化大都市，此次活動不僅為一次跨越地域的學術對話，更是跨越歷史、連接未來的人文交流。他指出，14年前，華東師範大學與紐約大學共同創辦了上海紐約大學，經過十餘年的發展，已成為上海與紐約深化交流的重要紐帶。如今華美協進社與迎來建校75周年的華東師範大學共同舉辦此次活動，既是對美中友好交流傳統的傳承，也是面向未來深化合作的探索。

除29日活動外，「尋夢百年：科技與藝術設計展」也將於7月9日至29日在華美協進社展出。展覽以百年前中國京劇首次赴美演出為靈感，結合中國傳統藝術形式、西方繪畫方式與人工智慧技術，呈現一場跨越時空與媒介的科技藝術展演。主辦方表示，展覽希望以科技與藝術作為橋梁，讓觀眾從歷史記憶出發，重新理解美中文化交流的當代可能。

同日，「上海×紐約：照面—寶麗來20×24影像特展」也在紐約半島酒店開幕，展至7月5日。該展以「西方遇見東方(West Meets East)」為主題，透過寶麗來20×24超大畫幅即時成像技術，連結上海與紐約兩座國際都市。展覽分為「面孔登場」、「身段與眾聲」、「水道與軌道」、「雙城相望」四個章節，呈現紐約20×24工作室傳承人John Reuter、上海20×24工作室創始人林蔚健，以及美國攝影師Ben Fraternale的不同視角。

「奔流：從上海出發—全球城市人文對話」第三季落地紐約，其中，由紐約華美協進社及華...
「奔流：從上海出發—全球城市人文對話」第三季落地紐約，其中，由紐約華美協進社及華東師範大學與主辦的「尋夢百年：科技與藝術設計展暨跨洋哲思對話」29日在華美協進社舉行。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

精華 FAQ

  • 第三季落地紐約，旨在延續前兩季巴黎與倫敦的城市對話脈絡，並以上海、紐約為核心，探索美中城市交流合作機遇與創新增長動能。

  • 活動邀集美中青年學者與機構代表，圍繞中國哲學思想資源、比較哲學、文學轉譯與科技藝術實踐研討，並揭牌「四海為學」平台。

  • 特展以「西方遇見東方」為主題，運用20×24超大畫幅即時成像，透過四個章節展示兩城風貌與攝影師視角，展現雙城互看與文化交會。

紐約大學

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